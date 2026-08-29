Ботев (Пд) организира среща с феновете

Ръководството на Ботев (Пловдив) покани феновете на различните фракции на среща на стадион "Христо Ботев". Тя ще се състои днес от 18:30 часа.

Промени в ръководството на Ботев

Ето какво написаха от клуба:

"Представители на Сдружение ПФК Ботев, Сдружение Ботев 1912, Бултрас, КПБП и всички организирани фракции на жълто-черната общност,

В изпълнение на поетия ангажимент за регулярни срещи с представителите на жълто-черната публика, ръководството на ПФК Ботев Пловдив организира обща среща днес (събота) от 18:30 часа в Lounge Bar 1912 на стадион „Христо Ботев“.

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В срещата може да се включат до двама представители от всяка фракция.

Основните теми за обсъждане ще бъдат:

- Организацията за провеждането на предстоящото дерби с ПФК Левски София;

- Предложения и идеи за развитието на клуба;

- Актуални въпроси, свързани с бъдещето на ПФК Ботев Пловдив".

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