Полша надви Турция пред 16 000 зрители в Истанбул

В петък следобед, в последния ден от мачовете в група А в Истанбул, Словения завърши участието си в груповата фаза на женското европейско първенство по волейбол Евроволей 2026 с категорична победа с 3:0 над Унгария, с което си осигури третото място в крайното класиране. По-късно през деня, в един изключително оспорван двубой, в който залогът беше първото място в групата, Полша победи домакините от Турция с 3:2. Това бе първа победа за полякините над „Султанките на мрежата“ от финала за златните медали през 2003 г. и прекъсна серия от четири поредни победи за Турция в мачове от Евроволей. Надпреварата в Истанбул ще бъде подновена в понеделник с осминафиналите, като Нидерландия ще играе със Словения от 16:00 ч. местно време, последвано от сблъсъка между победителя в група А и Португалия. На 1 септември Белгия ще се изправи срещу Германия, а по-късно вечерта Турция ще играе със съдомакините на Евроволей – Азербайджан.

Началото на този дългоочакван мач, в който залогът беше първото място в група А, беше предшествано от специална церемония, на която Турската волейболна федерация отдаде почит на членовете на националния отбор, спечелил исторически сребърен медал за Турция през 2003 г., когато континенталният шампионат също се проведе в Турция.

Състезателките, съставляващи този легендарен отбор, преминаха пред публиката и получиха букети цветя от президента на Турската волейболна федерация Мехмет Акиф Юстюндаг в знак на признание за постижението им и за ролята им в проправянето на пътя за многото успехи, които следващите поколения „Султанки на мрежата“ постигнаха на международната сцена оттогава.

Самият мач беше истинска въртележка, като Турция изглеждаше напълно доминираща в първия гейм за радост на почти пълната зала с 15 814 зрители. Мелиса Варгас и Ханде Балъдън поведоха Турция към убедителна победа с 25:15, но ходът на мача се промени във втория и третия гейм, където Полша вдигна нивото и показа безупречно представяне чрез идеална комбинация от мощни атаки, солидна защита и впечатляваща блокада. Притисната до стената, Турция отвърна на удара в четвъртия гейм, като Варгас и Балъдън отново изиграха водеща роля за домакините. Полша обаче изглеждаше непоколебима, като поведе с огромна преднина от 9:2 в тайбрека и въпреки че феновете продължиха да подкрепят местните фаворитки, няколко непредизвикани грешки от страна на Турция точно когато бяха напът да стопят разликата, проправиха пътя към победата на Полша.

Юлия Шчуровска, която в края на мача имаше проблеми с крампи, допринесе с внушителните 26 точки, включително два аса и една блокада, и беше истинският герой на мача за „бяло-червените“. Варгас (21), Балъдън (15) и Зехра Гюнеш (15) отбелязаха най-много точки за домакините, но особено Варгас имаше много възходи и падения и дори беше сменена няколко пъти по време на мача.

Любопитен факт е, че сребърните медалистки от 2003 г., които бяха почетени точно преди мача, тогава губят финала от славния полски отбор, воден от покойния Анджей Нимчик.

„Очевидно сме щастливи, че постигнахме толкова важна победа пред тази публика. Сега ще имаме няколко дни да се пренастроим и да се възстановим, преди да се впуснем в следващия етап на състезанието. Знаем, че имаме силен отбор и със сигурност нашето желание е да възродим онези славни дни от 2003 г., когато Полша стъпи на върха на европейския подиум тук, в Турция“, каза полската националка Магдалена Юрчик след победата.

Турция - Полша 2:3 (25:15, 21:25, 22:25, 25:16, 10:15)

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