Куба надви Италия с 3:2 за Купата на FIPAV! „ Адзурите“ без Сбертоли, Джанели и Микиелето

Във втория си мач от турнира за Купата на ФИПАВ за мъже, Италия беше победена от Куба с 3:2 (25:22, 21:25, 16:25, 25:19, 15:13) пред 3800 зрители в зала „ПалаРешифина“. След успеха с тайбрек над Германия, „адзурите“ не успяха да повторят постижението си, но продължават подготовката си за Европейското първенство, което започва на 10 септември.

Новината на вечерта беше свързана най-вече с поста на разпределителя. Симоне Джанели получи почивка, а Рикардо Сбертоли не беше на разположение, след като бе заменен заради крампи в мача, изигран в Реджо Калабрия. Поради това селекционерът Фердинандо Де Джорджи повери отбора на Браян Аргилагос, който се присъедини към групата на „адзурите“ в същия ден и направи своя абсолютен дебют за мъжкия национален отбор.

Де Джорджи започна с Аргилагос като разпределител, Романо като диагонал, Лавия и Сани на пост 4, Галаси и Пардо в центъра и Балазо като либеро. Куба отговори с Тондике като разпределител, Масо на диагонала, Лопес Кастро и Янт като посрещачи, Симон и Фиел в центъра и Гарсия като либеро.

Първият гейм беше равностоен до средата си. Италия поведе с 18:17 след атака на Лавия, но Куба успя да направи пробив и запази преднината си до крайното 25:22. Във втората част Поро влезе на мястото на Лавия, а „адзурите“ се откъснаха при 14:10 и изравниха резултата в геймовете след 25:21.

Италия подобри играта си още повече в третия сет. Асове на Романо и Сани дадоха тласък на отбора на Де Джорджи, който от 13:10 постепенно увеличи преднината си и поведе в резултата след 25:16. Куба обаче реагира в четвъртата част, поведе след 15:15 и изпрати мача в тайбрек след 25:19.

В петия сет двата отбора вървяха точка за точка до 7:7. Куба направи пробив за 8:10, Сани изравни за 11:11, но в крайна сметка карибският тим се наложи с 15:13.

Сега Италия ще има ден почивка, преди да се завърне на игрището в неделя, 30 август, от 21:00 часа срещу Бразилия, водена от Бернардо Резенде. В събота, 29 август, от 20:00 часа зала „ПалаРешифина“ ще бъде домакин на мача между Германия и Бразилия.

ИТАЛИЯ – КУБА 2:3 (22:25, 25:21, 25:16, 19:25, 13:15)

ИТАЛИЯ: Браян Аргилагос 3, Юри Романо 20, Даниеле Лавия 6, Франческо Сани 12, Джанлука Галаси 4, Пардо Мати 2 - Фабио Балазо-либеро (Габриеле Лауренцано-либеро, Матия Ботоло, Лука Поро 12, Джовани Сангуинети 7)

Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ

КУБА: Кристиан Тондике 1, Осниел Масо 6, Мигел Лопес 19, Марлон Янт Ерера 22, Робертланди Симон 7, Давид Фиел 5 - Гарсия-либеро (Херман Гомес 1, Гонсалес 6, Диас, Аречеа-либеро), Уилсън 6)

Старши треньор: КРУС ЛОПЕС.

FIPAV Cup: Cuba passa 3-2, Italia senza Sbertoli e Giannelli. Esordio per Argilagos



Sbertoli non disponibile dopo i crampi accusati a Reggio Calabria e Giannelli tenuto a riposo: De Giorgi affida la regia al debuttante Bryan Argilagos. Cuba vince al tie-break.#pallavolo… pic.twitter.com/d5rtkaqAJP — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) August 28, 2026

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