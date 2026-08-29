Треньорът на Партизан за Джабари Паркър: Добро момче е, но правим отбор без него

Джабари Паркър се появи в Белград преди първото събиране на Партизан за новия сезон, но фактът, че не се появи на първата повиквателна на Джоан Пеняроя, показа, че „черно-белите“ не разчитат на него, въпреки спекулациите, че американецът може да получи нов шанс.

Въпреки че е смятан за най-скъпоплатения играч на Партизан, с договор, валиден и за следващия сезон, Джабари Паркър не е в плановете на „черно-белите“, които градят отбор без него. Това потвърди и треньорът на белградския тим Джоан Пеняроя в интервю за „Моцарт Спорт“.

"Това, което мога да обясня, е, че изграждаме отбор без Паркър за следващия сезон. Това е напълно ясно. Той има валиден договор, а аз изключително уважавам подобни ситуации и уважавам Джабари, повтарям, той е добро момче. Все пак е напълно ясно, че съставяме отбор без него."

Някогашният втори избор от Драфта на НБА в момента тренира отделно от отбора, докато клубът и неговите представители се опитват да намерят решение за прекратяване на сътрудничеството.

"Това не е лесна ситуация. Надявам се, че можем да я разрешим бързо, преди всичко заради клуба, но и заради самия Джабари. Той е добро момче."

Джабари Паркър пристигна в Партизан като едно от най-гръмките попълнения в историята на сръбския баскетбол, но бързо се оказа голям провал. Предишния сезон завърши под наем в Хувентуд, а сега е ясно, че няма да започне следващия в „черно-белия“ екип.

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