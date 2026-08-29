Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Алисон дос Сантос за световния рекорд на 400 м с препятствия: Не можеш да го планираш

Алисон дос Сантос за световния рекорд на 400 м с препятствия: Не можеш да го планираш

  • 29 авг 2026 | 10:15
  • 455
  • 0
Алисон дос Сантос за световния рекорд на 400 м с препятствия: Не можеш да го планираш

Алисон дос Сантос се превърна в най-бързия състезател на 400 метра с препятствия в историята. На кръга от Диамантената лига в Цюрих бразилецът триумфира с време 45.80 секунди, подобрявайки световния рекорд в дисциплината. Той свали 0.14 секунди от предишното върхово постижение на Карстен Вархолм, което се задържа повече от пет години.

След историческото си постижение, екзалтираният Дос Сантос спря в микс зоната, за да говори пред медиите.

Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих
Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих

“Чувствах, че мога да счупя световния рекорд през целия сезон. Днес успях да го изпълня“, каза той.

Дос Сантос пристигна за състезанието след първо място в неделя (23 август) на Диамантената лига в Силезия, където записа време от 46.43 секунди.

“В онова състезание показах, че съм бърз, че съм силен... Като спринтьор не можеш да планираш световния рекорд, но знаеш как се чувстваш, знаеш в каква форма си. Просто е специално.“

Всичко се нареди за историческия резултат в Цюрих. Стадион “Лецигрунд“ беше препълнен, като огромната част от 25 000-те места бяха заети.

“Знаех, че публиката ще бъде невероятна“, каза той. “Енергията, атмосферата, целият стадион. И най-накрая времето тук беше хубаво. Времето успя да помогне, така че добра писта, добри хора, добър стадион, хубаво време... знаем до какво води това – до рекорд.“

Карстен Вархолм: Това беше рекорд, който беше част от мен

Бившият световен рекордьор, норвежецът Вархолм, пресече финалната линия в Цюрих на второ място с време 46.69. Алисон похвали своя съперник и подчерта важната роля, която Вархолм е изиграл, за да го тласне към върховите му възможности.

“Да счупя рекорда с Карстен е различно... Той проправи пътя и показа, че 45 секунди са възможни, а ние просто го последвахме. Подобряваме се, ставаме по-добри, бягаме по-бързо. И просто да мога да счупя световния рекорд в същото бягане като него беше страхотно, както и да споделим момента.“

Пред olympics.com Вархолм разсъждаваше какво е означавало да държи световния рекорд от Токио 2020.

“Това беше рекорд, който беше част от мен в продължение на пет години. Аз бях първият, който слязох под 46 секунди. Беше невероятно изживяване. Разбира се, исках да го запазя, но това е играта“, каза норвежецът.

Европейският шампион пробяга дистанцията за 45.94, за да спечели олимпийския финал в Токио, когато Дос Сантос също се намираше в отличен период от кариерата си. Южноамериканецът се целеше в олимпийското злато, но завърши Игрите с бронз.

“През 2021 г. пробягах 46.72 секунди, което беше по-бързо от предишния световен рекорд, но бях трети и това беше болезнено“, спомня си Дос Сантос. “Подобрих рекорда, но двама души бяха по-добри от мен в същия ден. Беше дразнещо“, добави той, визирайки Вархолм и Рай Бенджамин, който взе среброто.

“И си казах, че следващия път, когато счупя световния рекорд, трябва да се уверя, че ще пресека линията първи. И днес успях да го направя.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Кирил Райков и Любомира Милошева са номер 1 в "А1 атлетика за младежи" за 2026 година

Кирил Райков и Любомира Милошева са номер 1 в "А1 атлетика за младежи" за 2026 година

  • 28 авг 2026 | 20:00
  • 854
  • 0
Диамантената лига в Цюрих: Вълнуваща надпревара с два световни рекорда и още куп впечатляващи постижения

Диамантената лига в Цюрих: Вълнуваща надпревара с два световни рекорда и още куп впечатляващи постижения

  • 28 авг 2026 | 12:42
  • 998
  • 0
Божидар Саръбоюков след участието си в Цюрих: Според мен стана добро състезание

Божидар Саръбоюков след участието си в Цюрих: Според мен стана добро състезание

  • 28 авг 2026 | 11:05
  • 1351
  • 1
Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих

Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих

  • 28 авг 2026 | 00:26
  • 2673
  • 0
Саръбоюков остана извън медалите на Диамантената лига в Цюрих

Саръбоюков остана извън медалите на Диамантената лига в Цюрих

  • 27 авг 2026 | 22:57
  • 7252
  • 12
Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

Световният рекордьор в мъжкия маратон няма да може да бяга в Берлин

  • 27 авг 2026 | 12:46
  • 677
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

Веласкес предупреди: Ако се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем в Лига Европа, влизаме в посредственост

  • 29 авг 2026 | 11:20
  • 3228
  • 13
Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

Седем вълнуващи битки във Втора лига днес

  • 29 авг 2026 | 09:35
  • 2559
  • 0
Обявиха състава на България за мача с Румъния

Обявиха състава на България за мача с Румъния

  • 29 авг 2026 | 10:52
  • 644
  • 0
И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

  • 28 авг 2026 | 23:04
  • 34982
  • 65
Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

  • 28 авг 2026 | 23:53
  • 33252
  • 10
Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

  • 28 авг 2026 | 23:46
  • 27439
  • 21