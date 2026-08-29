Алисон дос Сантос за световния рекорд на 400 м с препятствия: Не можеш да го планираш

Алисон дос Сантос се превърна в най-бързия състезател на 400 метра с препятствия в историята. На кръга от Диамантената лига в Цюрих бразилецът триумфира с време 45.80 секунди, подобрявайки световния рекорд в дисциплината. Той свали 0.14 секунди от предишното върхово постижение на Карстен Вархолм, което се задържа повече от пет години.

След историческото си постижение, екзалтираният Дос Сантос спря в микс зоната, за да говори пред медиите.

Алисон дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия на Диамантената лига в Цюрих

“Чувствах, че мога да счупя световния рекорд през целия сезон. Днес успях да го изпълня“, каза той.

Дос Сантос пристигна за състезанието след първо място в неделя (23 август) на Диамантената лига в Силезия, където записа време от 46.43 секунди.

“В онова състезание показах, че съм бърз, че съм силен... Като спринтьор не можеш да планираш световния рекорд, но знаеш как се чувстваш, знаеш в каква форма си. Просто е специално.“

Всичко се нареди за историческия резултат в Цюрих. Стадион “Лецигрунд“ беше препълнен, като огромната част от 25 000-те места бяха заети.

“Знаех, че публиката ще бъде невероятна“, каза той. “Енергията, атмосферата, целият стадион. И най-накрая времето тук беше хубаво. Времето успя да помогне, така че добра писта, добри хора, добър стадион, хубаво време... знаем до какво води това – до рекорд.“

Карстен Вархолм: Това беше рекорд, който беше част от мен

Бившият световен рекордьор, норвежецът Вархолм, пресече финалната линия в Цюрих на второ място с време 46.69. Алисон похвали своя съперник и подчерта важната роля, която Вархолм е изиграл, за да го тласне към върховите му възможности.

“Да счупя рекорда с Карстен е различно... Той проправи пътя и показа, че 45 секунди са възможни, а ние просто го последвахме. Подобряваме се, ставаме по-добри, бягаме по-бързо. И просто да мога да счупя световния рекорд в същото бягане като него беше страхотно, както и да споделим момента.“

Пред olympics.com Вархолм разсъждаваше какво е означавало да държи световния рекорд от Токио 2020.

“Това беше рекорд, който беше част от мен в продължение на пет години. Аз бях първият, който слязох под 46 секунди. Беше невероятно изживяване. Разбира се, исках да го запазя, но това е играта“, каза норвежецът.

Европейският шампион пробяга дистанцията за 45.94, за да спечели олимпийския финал в Токио, когато Дос Сантос също се намираше в отличен период от кариерата си. Южноамериканецът се целеше в олимпийското злато, но завърши Игрите с бронз.

“През 2021 г. пробягах 46.72 секунди, което беше по-бързо от предишния световен рекорд, но бях трети и това беше болезнено“, спомня си Дос Сантос. “Подобрих рекорда, но двама души бяха по-добри от мен в същия ден. Беше дразнещо“, добави той, визирайки Вархолм и Рай Бенджамин, който взе среброто.

“И си казах, че следващия път, когато счупя световния рекорд, трябва да се уверя, че ще пресека линията първи. И днес успях да го направя.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages