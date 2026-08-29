Още британски атлети осъдени по случая "Баптист"

Трима бивши британски атлети са били осъдени в Мароко като част от разследване за сексуално посегателство над непълнолетна от треньор по лека атлетика, съобщи Би Би Си Спорт. Съдебните преследвания доведоха до лишаването от свобода на Леон Баптист, треньор към Британската атлетика и златен медалист за Англия на 200 метра от Игрите на Британската общност през 2010 г.

Първоначално Баптист беше обявен за изчезнал в Мароко в някои медийни публикации от 14 август, преди разследване на Би Би Си Спорт да разкрие неговата присъда и вкарването му в затвора.

Сега съдебни решения, видени от Би Би Си Спорт, хвърлят повече светлина върху други присъди, свързани със същия случай.

Двукратният сребърен медалист от Игрите на Британската общност в бягането с препятствия Уил Шарман, брат му и бивш състезател по бобслей Ричард Шарман, както и друг бивш състезател по бобслей Ламин Дийн, които са били на почивка с Баптист, са осъдени за участие в склоняване на непълнолетна.

За същото престъпление са осъдени и техните познати Ашли О'Лиъри Джоунс и Дейвид Тък.

Чрез своите адвокати групата заяви, че никога не са били арестувани и не са знаели за присъдите си.

Говорител на петимата мъже заяви пред Би Би Си Спорт: “Уилям, Ричард, Ламин, Дейвид и Ашли са шокирани и разтревожени от обстоятелствата, в които неочаквано се озоваха.“

“Те отхвърлят всяко предположение, че съзнателно са участвали в незаконно или неправомерно поведение. Те са напуснали Мароко с убеждението, че са спазили всички изисквания, поставени пред тях.“

“По онова време те са разбирали, че са платили административна глоба, еквивалентна на приблизително 40 британски лири, и че въпросът е приключен.“

Би Би Си Спорт разбира, че полицията е нахлула във вила в Таменсурт, в покрайнините на Маракеш, след като момиче се е свързало с тях с твърдението, че е било доведено в имота, не са му били платени обещаните пари в замяна на секс с Баптист и че е било нападнато.

Министерството на външните работи на Обединеното кралство, Министерството на вътрешните работи и Министерството на културата, медиите и спорта отказаха коментар относно присъдите и потенциалните проблеми със защитата на децата, повдигнати от случая.

Съдебните документи показват, че и други лица са получили присъди във връзка със случая. Сред тях са икономката на вилата и двама от охранителите, които са получили по два месеца условна присъда и глоба от 5000 дирхама (около 396 британски лири).

Управителят на нощния клуб “Монтекристо“, където групата се е срещнала с момичето, е осъден на два месеца затвор. Обвинения са повдигнати и срещу сервитьор от заведението, както и срещу собственика на агенцията, която отдава вилата под наем.

На момичето, което е мароканска гражданка, е присъдено гражданско обезщетение в размер на 60 000 дирхама (около 4784 британски лири). Сумата трябва да бъде изплатена солидарно от всички осъдени, заедно със съдебните разноски.

Къде е Баптист сега?

В момента Баптист излежава присъдата си в затвора “Ал-Удая“. Той е подал оставка от поста си на треньор-консултант към Британската атлетика на 18 август чрез съобщение, изпратено от негово име, в което се позовава на неуточнено влошено здравословно състояние.

След освобождаването си от затвора Баптист ще бъде депортиран от Мароко.

Делото му премина бързо през съдебната система, като между ареста и присъдата изминаха само няколко седмици. Това е възможно, тъй като в Мароко обвиняемите се изправят директно пред съдия, а не пред съдебни заседатели. На апелативното заседание през юли присъдата му беше намалена с два месеца.

Спринтьорите, тренирани от Баптист, не са знаели причината за внезапното му отсъствие, след като през май им казал, че няма да присъства на тренировки “за известно време“.

Кои са другите осъдени спортисти?

Уил Шарман е печелил сребърни медали на 110 метра с препятствия на Игрите на Британската общност през 2010 и 2014 г., както и на Европейското първенство през 2014 г. Работил е и в телевизионното шоу на Би Би Си “Гладиатори“.

Брат му Ричард Шарман, на 44 години, е бивш състезател по бобслей за Великобритания. В социалните мрежи той се описва като индустриален инженер със собствена компания, както и пилот и инвеститор.

Ламин Дийн, на 45 години, е бивш младши сержант, служил в гренадирската гвардия по време на конфликти в Северна Ирландия, Босна и Косово. Той се състезава в бобслея на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 г. и в Пьончан през 2018 г. Работил е и като анализатор за Ти Ен Ти Спортс по време на игрите в Милано-Кортина през 2026 г.

Реакции и контекст

На уебсайта си “Монтекристо“ се описва като “храм, посветен на партитата в Маракеш, който безспорно е любимото място на хедонистите в града“. В някои онлайн ревюта и публикации в социалните мрежи заведението се споменава като известно място за срещи на секс работници и потенциални клиенти.

Клубът е затворен от мароканските власти по време на разследването и оттогава не е отварял врати. На 15 май в социалните мрежи на заведението е публикувано изявление по случая, в което се казва: “Монтекристо би искал да внесе яснота и да потвърди ангажимента си към ценностите, които винаги са ни определяли. Отнасяме се към този въпрос с най-голяма сериозност и сътрудничим напълно на съответните власти в дух на прозрачност и отговорност.“

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