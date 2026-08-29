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Ювентус се надява да набере скорост срещу Парма

  • 29 авг 2026 | 07:57
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Ювентус се надява да набере скорост срещу Парма

Отборите на Ювентус и Парма се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък на „Алианц Стейдиъм“ в в мач от 2-рия кръг на Серия "А". Срещата, която ще се изиграе тази вечер от 21:45 ч. българско време, обещава сериозно тактическо надиграване и високо напрежение. Двата състава влизат в двубоя с коренно различни изходни позиции, но с еднаква амбиция за точки в този ранен етап от сезона.

„Старата госпожа“ започна новия шампионат с минимална, но изключително ценна победа с 1:0 при гостуването си на Фрозиноне. Единственото попадение бе дело на бранителя Глейсон Бремер, но тимът трябваше да трепери до последната секунда, когато гредата спаси трите точки. Точно затова днес взискателните фенове в Торино се надяват на много по-убедителна игра в атака и категоричен успех в първото домакинство за сезона.

От друга страна, гостите от Парма влизат в мача след разочарование в първия кръг и ще се опитат да поднесат голямата изненада. Тимът показа сериозни колебания в дефанзивен план и ще трябва изцяло да промени облика си, ако иска да си тръгне с положителен резултат от Торино. „Дуковете“ традиционно играят трудно в своите откриващи гостувания срещу този съперник, но днес пристигат с амбицията да нарушат черната статистика.

В исторически план съперничеството е белязано от сериозно надмощие на „бианконерите“. Ювентус е постигнал 28 победи срещу Парма в Серия "А", като единствено срещу Рома и Милан гостите имат повече поражения в елита. Торинци са реализирали впечатляващите 103 гола срещу този противник, което им дава сериозно историческо и психологическо предимство преди първия съдийски сигнал.

Кадровата ситуация в лагера на домакините е леко усложнена заради контузии на ключови фигури. Голямата звезда на тима Кенан Йълдъз е с тежка травма, а защитникът Федерико Гати остава под сериозен въпрос до последно. Американският халф Уестън Маккени също се оплаква от мускулна умора, което може да принуди щаба да направи промени в стартовите единадесет.

Парма също пристига в Торино с кадрови проблеми, които ограничават опциите в халфовата линия. Бившият полузащитник на Ювентус Ханс Николуси Кавилия е аут за двубоя, след като претърпя операция на слабините. Травма лекува и бранителят Ботонд Балог, но добрата новина за гостите е завръщането на швейцарския краен защитник Саша Бричги след изтърпяно наказание.

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Снимки: Gettyimages

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