Спалети: Контузията на Йълдъз ни нарани, но Алайбегович е готов

Наставникът Лучано Спалети заяви, че Ювентус е наранен от контузията на Кенан Йълдъз, но Керим Алайбегович е готов да го замести. Треньорът разкри също за проблем с Уестън Маккени и смекчи критиките си към Рандал Коло Муани.

Тимът се подготвя за сблъсъка с Парма, който е утре (събота) от 21:45 часа на “Алианц Стейдиъм”.

Проблемите с контузени играчи за „бианконерите“ се увеличават след победата на старта срещу Фрозиноне. Кенан Йълдъз ще се нуждае от операция на крака и се очаква да отсъства между два и три месеца. Освен това, на днешната си пресконференция треньорът Спалети обяви, че Маккени също е извън строя заради мускулен проблем, докато състоянието на Кефрен Тюрам ще бъде оценено утре сутринта.

„Клубът вече привлече играчи, които могат да заменят Йълдъз, защото Керим Алайбегович е свикнал да играе на тази позиция“, каза Спалети.

„Директорите се справиха добре, следили са развитието му и го познават по-добре от мен, затова решиха да направят тази инвестиция. Подписахме и с Джеф Екхатор, друг млад играч, пред когото има светло бъдеще.“

„Алайбегович е на 19 години, има качества и сега е нетърпелив да покаже целия си потенциал. Убеден съм, че ще ни демонстрира пълния спектър от възможностите си.“

Дългосрочното отсъствие на Йълдъз поставя на фокус и бъдещето на Нико Гонсалес, който настояваше за трансфер след периода си под наем в Атлетико Мадрид.

„Нико Гонсалес винаги ти дава това, от което се нуждаеш, без значение къде го използваш. Ще се радваме, ако остане, и не сме готови просто да го подарим, защото е качествен играч.“

„Имаме алтернативи, но бихме предпочели да разполагаме с Йълдъз, а не с алтернативи, така че случилото се с него ни нарани. Тъжни сме за играча, но и за човека.“

„Надяваме се това да не навреди на процеса му на развитие и на увереността му, защото е контузия, която изисква известно време извън терена.“

Като част от обновената атака Коло Муани имаше труден дебют при победата с 1:0 над Фрозиноне, като Спалети разкритикува бившия нападател на Пари Сен Жермен и Тотнъм за неговото отношение.

„Казах толкова много хубави неща за Коло Муани, но вие обърнахте внимание само на единствения негативен коментар“, обърна се треньорът към събралите се медии.

„Искаме да го поставим в състояние, в което да оправдае цялото доверие, което му гласувахме. Той е много добър в овладяването на топката и е труден за спиране, когато тръгне в галоп. Просто отбелязах, че трябва да обърне внимание на факта, че не е играл редовно, а когато това се случи, можеш да загубиш нещо. В такъв мач трябва да поемеш отговорност.“

Федерико Гати се завръща в състава след контузия в глезена, но новото попълнение Йон Лукуми се бори за титулярно място в защита след трансфера си от Болоня.

„Възможно е да се случи, той се адаптира добре, но и Лойд Кели се представи много силно в първия мач срещу Фрозиноне, така че не бързаме“, отбеляза треньорът.

„Това е нещо, което ще преценя внимателно, и сме доволни от представянето на Лукуми. Той притежава всички качества, които бяхме забелязали, а също така е много добър в това да бъде част от колектива, което е прекрасно.“

Известно е, че Ювентус води преговори със свободния агент Франк Кесие, бивш играч на Милан и Аталанта, за да провери дали може да бъде добавен към състава.

„Разговарят с Кесие, ще видим какво можем да направим в рамките на параметрите на Финансовия феърплей, които за нас са доста строги. Кесие е възможен вариант, но ако не продадем някого, става невъзможно да привлечем нов играч.“

🇪🇺 The #UELdraw is complete! ✅



📝 Here are our eight opponents for the League Phase of the UEFA Europa League ⤵️ pic.twitter.com/qzyMCALE5G — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 28, 2026

Днес се проведе жребият за Лига Европа, който изправи Ювентус срещу Реал Сосиедад, АЗ Алкмаар, Рен, Ференцварош, Омония, Селта Виго, НЕK Ниймеген и Апоел Беер Шева.

„Носим отговорност пред италианския футбол. Трябва да имаме увереност, но и да помним, че мачовете трябва да се изиграят и трябва да се докажем на терена.“

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