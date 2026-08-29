Феновете на петодивизионен тим полудяха за билети за мача с Борусия (Дортмунд)

Любителският ХЕБК Хамбург, който се състезава в петото ниво на германския футбол, отчете продажбата на 39 400 билета за предстоящия си двубой срещу гранда Борусия Дортмунд. Срещата е от първия кръг за Купата на Германия и ще се играе следващия вторник.

Заради огромния интерес мачът беше преместен на „Фолкспаркщадион“, дома на Хамбургер ШФ. Информацията за продадените пропуски беше потвърдена пред агенция ДПА от президента на скромния клуб Константин Цимерман.

За сравнение, средната посещаемост на домакинските мачове на ХЕБК е едва 600 зрители.

„Теоретичният капацитет е 57 000 души, но северната трибуна е запазена за членове на Хамбургер ШФ, така че не очакваме стадионът да бъде напълно разпродаден. Въпреки това постигнатото е забележително. Мечтата ни вече е реалност“, заяви Цимерман.

Президентът на клуба добави, че дори при посещаемост от само 17 000 зрители, ХЕБК Хамбург ще реализира печалба, след като покрие всички разходи, включително и наема за големия стадион.

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