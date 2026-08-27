Шампионско представяне! Братът на Джуд Белингам показа впечатляващи футболни познания

Халфът на Борусия (Дортмунд) Джоб Белингам показа впечатляващи футболни познания. Капитанът на младежкия национален отбор на Англия до 21 години изброи по памет имената на всички европейски клубни шампиони (КЕШ/ШЛ) от 1955 година насам, а видео с блестящото представяне на 20-годишния талант на своеобразния изпит се появи в социалните мрежи.
Братът на една от големите звезди на английския футбол в последните години Джуд Белингам започва професионалната си кариера в Бирмингам Сити през 2021 година, след което облича фланелката на Съндърланд, а от 2025-а е част от състава на Борусия (Дортмунд).
Снимки: Gettyimages