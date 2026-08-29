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Мареска: Заслужена победа

  • 29 авг 2026 | 02:37
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Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска сподели, че отборът му напълно е заслужил победата срещу Кристъл Палас (4:1), въпреки тежкия старт и трудните условия на терена. Италианският специалист засипа с похвали представянето на Раян Шерки в дефанзивен план и обясни тактическите рокади по време на срещата.

„В първите 5 до 10 минути видяхме колко трудно ще бъде. Теренът беше тежък, а съперникът – изключително корав. След десетата минута обаче поехме пълния контрол над мача, както с топка в крака, така и без нея, и напълно заслужено се поздравихме с успеха“, започна Мареска.

Той коментира решението си да върне Марк Геи обратно в центъра на защитата.

„Опитваме се да намираме различни решения. През миналата седмица Марк игра в халфовата линия, но днес променихме някои неща. Моята работа е именно такава – да откривам правилните тактически отговори“, допълни мениджърът.

Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска
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Той остана изключително впечатлен от тактическата дисциплина на Раян Шерки.

„Представянето му без топка беше просто невероятно. Всички познават неговите качества в атака, но днес той работи изключително здраво в дефанзивен план. Задачата му бе да неутрализира Адам Уортън – контролираше го перфектно и се справи отлично“, радва се италианецът.

Той не пропусна да похвали и дежурния голмайстор Ерлинг Холанд, както и силната игра на Фил Фоудън.

„Всички познаваме Ерлинг. Знаем, че когато създаваме чисти положения, това е перфектно за него, затова се стремим да го захранваме с пасове възможно най-често. Колкото до Фил, в последните 10-15 минути се видя, че той се чувства много по-щастлив, когато играе по-навътре в терена, точно зад Ерлинг. Това е неговата естествена позиция. Той се опитва да се адаптира и да помага на отбора, когато се налага да действа по фланга. Работата му е на високо ниво и се справя много добре“, завърши Мареска.

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