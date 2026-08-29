Мареска: Заслужена победа

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска сподели, че отборът му напълно е заслужил победата срещу Кристъл Палас (4:1), въпреки тежкия старт и трудните условия на терена. Италианският специалист засипа с похвали представянето на Раян Шерки в дефанзивен план и обясни тактическите рокади по време на срещата.

„В първите 5 до 10 минути видяхме колко трудно ще бъде. Теренът беше тежък, а съперникът – изключително корав. След десетата минута обаче поехме пълния контрол над мача, както с топка в крака, така и без нея, и напълно заслужено се поздравихме с успеха“, започна Мареска.

Той коментира решението си да върне Марк Геи обратно в центъра на защитата.

„Опитваме се да намираме различни решения. През миналата седмица Марк игра в халфовата линия, но днес променихме някои неща. Моята работа е именно такава – да откривам правилните тактически отговори“, допълни мениджърът.

Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

Той остана изключително впечатлен от тактическата дисциплина на Раян Шерки.

„Представянето му без топка беше просто невероятно. Всички познават неговите качества в атака, но днес той работи изключително здраво в дефанзивен план. Задачата му бе да неутрализира Адам Уортън – контролираше го перфектно и се справи отлично“, радва се италианецът.

Той не пропусна да похвали и дежурния голмайстор Ерлинг Холанд, както и силната игра на Фил Фоудън.

„Всички познаваме Ерлинг. Знаем, че когато създаваме чисти положения, това е перфектно за него, затова се стремим да го захранваме с пасове възможно най-често. Колкото до Фил, в последните 10-15 минути се видя, че той се чувства много по-щастлив, когато играе по-навътре в терена, точно зад Ерлинг. Това е неговата естествена позиция. Той се опитва да се адаптира и да помага на отбора, когато се налага да действа по фланга. Работата му е на високо ниво и се справя много добре“, завърши Мареска.

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