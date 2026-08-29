Григор срещу Алексей Попирин на старта в основната схема на US Open

Жребият за Откритото първенство на САЩ определи австралиеца Алексей Попирин за първи съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира. Срещите от същинската част на Откритото първенство на САЩ започват на 30 август.

За да стигне до основната схема в Ню Йорк, Димитров премина през квалификационния турнир. В първия кръг той записа категоричен успех с 6-0, 6-3 срещу Лоренцо Густино. Последва победа във втория кръг срещу Тимофей Скатов с 7-6, 6-4. В решителния трети кръг българският състезател премина без да излиза на корта, след като финландецът Ото Виртанен се оттегли от мача поради контузия в гърба.

Историята на двубоите между Григор Димитров и Алексей Попирин показва пълен равенство от 2:2 победи. Последната им среща на корта бе през октомври 2024 година на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, където българинът надделя над Попирин в два сета с 7-6(5), 6-2 в 1/16-финалната фаза.

Преди това, през август 2024 година на турнира в Монреал, Попирин постигна успех срещу Димитров на 1/8-финалите след обрат с 4-6, 7-6(5), 6-3.

Преминаването през квалификациите осигурява на Димитров ценна игрова практика на твърда настилка преди началото на мачовете в основната схема на 30 август. При евентуален успех срещу Алексей Попирин в откриващия си мач, българинът ще продължи във втория кръг на Ню Йорк.

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Снимки: Imago