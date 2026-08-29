Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор срещу Алексей Попирин на старта в основната схема на US Open

Григор срещу Алексей Попирин на старта в основната схема на US Open

  • 29 авг 2026 | 00:02
  • 492
  • 0
Григор срещу Алексей Попирин на старта в основната схема на US Open

Жребият за Откритото първенство на САЩ определи австралиеца Алексей Попирин за първи съперник на Григор Димитров в основната схема на турнира. Срещите от същинската част на Откритото първенство на САЩ започват на 30 август.

За да стигне до основната схема в Ню Йорк, Димитров премина през квалификационния турнир. В първия кръг той записа категоричен успех с 6-0, 6-3 срещу Лоренцо Густино. Последва победа във втория кръг срещу Тимофей Скатов с 7-6, 6-4. В решителния трети кръг българският състезател премина без да излиза на корта, след като финландецът Ото Виртанен се оттегли от мача поради контузия в гърба.

Историята на двубоите между Григор Димитров и Алексей Попирин показва пълен равенство от 2:2 победи. Последната им среща на корта бе през октомври 2024 година на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, където българинът надделя над Попирин в два сета с 7-6(5), 6-2 в 1/16-финалната фаза.

Преди това, през август 2024 година на турнира в Монреал, Попирин постигна успех срещу Димитров на 1/8-финалите след обрат с 4-6, 7-6(5), 6-3.

Преминаването през квалификациите осигурява на Димитров ценна игрова практика на твърда настилка преди началото на мачовете в основната схема на 30 август. При евентуален успех срещу Алексей Попирин в откриващия си мач, българинът ще продължи във втория кръг на Ню Йорк.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Тенис

Бианка Андрееску отпадна на крачка от основната схема на US Open

Бианка Андрееску отпадна на крачка от основната схема на US Open

  • 28 авг 2026 | 23:25
  • 254
  • 0
Анас Маздрашки се класира за полуфиналите в Букурещ

Анас Маздрашки се класира за полуфиналите в Букурещ

  • 28 авг 2026 | 22:16
  • 609
  • 0
Роджър Федерер влиза в Залата на славата

Роджър Федерер влиза в Залата на славата

  • 28 авг 2026 | 21:55
  • 628
  • 0
Елена Рибакина остава под въпрос за US Open заради контузия в глезена

Елена Рибакина остава под въпрос за US Open заради контузия в глезена

  • 28 авг 2026 | 20:07
  • 291
  • 0
Джордж Лазаров стигна до полуфиналите на двойки в Сърбия

Джордж Лазаров стигна до полуфиналите на двойки в Сърбия

  • 28 авг 2026 | 20:06
  • 310
  • 0
Лиа Каратанчева ще спори за титлата в Сърбия

Лиа Каратанчева ще спори за титлата в Сърбия

  • 28 авг 2026 | 20:02
  • 349
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

И ЦСКА 1948 премина през Локомотив (Пд), "смърфовете" са в амок

  • 28 авг 2026 | 23:04
  • 13106
  • 41
Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

Холанд и Шерки поведоха Манчестър Сити към първа убедителна победа при Мареска

  • 28 авг 2026 | 23:53
  • 8611
  • 7
Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

Милан се скъса да пропуска, но накрая успя да пречупи Венеция

  • 28 авг 2026 | 23:46
  • 7391
  • 12
Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

  • 28 авг 2026 | 23:25
  • 8167
  • 17
Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 160355
  • 417
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 136158
  • 266