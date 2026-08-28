Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нидерландия надви Азербайджан и завърши на второ място в група C

Нидерландия надви Азербайджан и завърши на второ място в група C

  • 28 авг 2026 | 20:47
  • 143
  • 0
Нидерландия надви Азербайджан и завърши на второ място в група C

В последния мач от група C в Баку в петък отборът на Нидерландия победи домакина Азербайджан с 3:1 гейма, с което си осигури второто място в класирането с баланс от 4 победи и 1 загуба. Домакините останаха трети с 3 победи и 2 загуби. По-рано през деня, в последния си двубой от квалификациите за ЕвроВолей 2026, Румъния надигра Испания с 3:0 гейма, за да отпразнува първата си победа. Така румънките завършиха на пето място в групата с баланс 1-4. Испания напуска Баку без нито един успех, заемайки последната шеста позиция.

Нидерландия пое контрола върху резултата във втория гейм. С подобрено представяне на блокада и водени в атака от диагонала Елес Дамбринк, те надделяха и изравниха резултата в мача. Централната блокировачка Брите Щут направи мощен блок за 24:16, преди успешна атака на Дамбринк да сложи край на гейма при 25:16.

След 11:10 в полза на Азербайджан в третия гейм, Нидерландия отбеляза шест поредни точки при сервис на Щут, за да отвори голяма преднина. Звездата на домакините, диагоналът Полина Рахимова, беше неудържима във всички елементи, като тимът ѝ успя да се доближи само на точка при 23:22. Въпреки това, мощен блок на Щут за 24:22 беше последван от още един на посрещачката Марит Яспер за 25:22, с което Нидерландия поведе в резултата.

„Лалетата“ засилиха още повече атаката си в четвъртия гейм, водени от Дамбринк, и контролираха играта през по-голямата част от него. Азербайджан се бореше и дори изравняваше резултата няколко пъти, но в решаващите моменти Нидерландия остана по-концентрирана. Щут осигури зрелищен завършек на мачовете в група C с два поредни аса за крайното 25:19.

Елес Дамбринк беше най-резултатната състезателка в мача с 22 точки за победителките. Централната блокировачка Инди Байенс и посрещачката Лаура Янсен добавиха съответно 17 и 15 точки, докато Брите Щут впечатли с четири аса и три точкови блокади за общо 10 точки. В последния си мач с националния отбор на родна земя Полина Рахимова поведе Азербайджан с 20 точки, включително три аса и три блокади. Йелизавета Рубан завърши с 18.

„Можехме да спечелим този мач. Подготвихме се добре, но допуснахме някои грешки и затова загубихме. Целта ни беше да преминем на следващото ниво, така че съм щастлива, че го постигнахме. Но нашият отбор е максималистичен, затова искаме повече победи“, заяви селекционерът на Азербайджан Фаиг Гариев.

„Мисля, че започнахме малко пасивно, но след това успяхме да обърнем мача. Смятам, че останахме сплотени и се борихме добре заедно. Щастлива съм!“, заяви нидерладнката Инди Байенс.

Азербайджан - Нидерландия 1:3 (25:15, 16:25, 22:25, 19:25)

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

„10 е моето число“ — Мая Огненович за историческото си постижение на ЕвроВолей

„10 е моето число“ — Мая Огненович за историческото си постижение на ЕвроВолей

  • 28 авг 2026 | 16:25
  • 817
  • 0
Милко Багдасаров: Загубите ме амбицират!

Милко Багдасаров: Загубите ме амбицират!

  • 28 авг 2026 | 16:12
  • 855
  • 0
Канада с историческа титла след победа над САЩ

Канада с историческа титла след победа над САЩ

  • 28 авг 2026 | 16:01
  • 706
  • 0
Пламен Константинов: Във волейбола клубовете в Шампионската лига не печелят нищо! Нула!

Пламен Константинов: Във волейбола клубовете в Шампионската лига не печелят нищо! Нула!

  • 28 авг 2026 | 15:48
  • 3583
  • 2
Жана Тодорова е лидерът на подмладения български отбор на ЕвроВолей

Жана Тодорова е лидерът на подмладения български отбор на ЕвроВолей

  • 28 авг 2026 | 15:16
  • 656
  • 2
Димитър Пейчинов: Изиграхме много хубав мач

Димитър Пейчинов: Изиграхме много хубав мач

  • 28 авг 2026 | 14:01
  • 1035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 150574
  • 368
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 128350
  • 244
Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

  • 28 авг 2026 | 20:52
  • 9491
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (Пловдив)

  • 28 авг 2026 | 20:07
  • 2552
  • 0
Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

Бундеслигата започва: съставите на Байерн и Щутгарт за първия мач

  • 28 авг 2026 | 20:32
  • 1092
  • 0
Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

Съставите на Кристъл Палас и Манчестър Сити

  • 28 авг 2026 | 21:04
  • 296
  • 0