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  3. Полша загрява за Евроволей в София с "Мемориал Вагнер"

Полша загрява за Евроволей в София с "Мемориал Вагнер"

  • 28 авг 2026 | 20:38
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23-то издание на престижния турнир Мемориал „Хуберт Йежи Вагнер“ започва днес. "Таурон Арена" в Краков приема двубоите, които ще продължат до 30 август (неделя).

Освен домакините от Полша, участие ще вземат отборите на САЩ, Словения и Франция.

За " Дружина полска" това са последните проверки преди европейското първенство и пътуването за София, където ще се играят срещите от група В. "Червено-белите" са един от съперниците на България в група В, заедно с Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония.

Програмата на Мемориал Вагнер:

28 август

18:30 часа – САЩ – Франция

21:30 часа – Полша – Словения

29 август

15:00 часа – Франция – Словения

18:00 часа – Полша – САЩ

30 август

15:00 часа – Словения – САЩ

18:00 часа – Полша – Франция

Срещата между Полша и България на Евроволей е на 16 септември (сряда) от 19:00 часа в „Арена София“.

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