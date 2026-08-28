Полша загрява за Евроволей в София с "Мемориал Вагнер"

23-то издание на престижния турнир Мемориал „Хуберт Йежи Вагнер“ започва днес. "Таурон Арена" в Краков приема двубоите, които ще продължат до 30 август (неделя).
Освен домакините от Полша, участие ще вземат отборите на САЩ, Словения и Франция.
За " Дружина полска" това са последните проверки преди европейското първенство и пътуването за София, където ще се играят срещите от група В. "Червено-белите" са един от съперниците на България в група В, заедно с Украйна, Португалия, Израел и Северна Македония.
Програмата на Мемориал Вагнер:
28 август
18:30 часа – САЩ – Франция
21:30 часа – Полша – Словения
29 август
15:00 часа – Франция – Словения
18:00 часа – Полша – САЩ
30 август
15:00 часа – Словения – САЩ
18:00 часа – Полша – Франция
Срещата между Полша и България на Евроволей е на 16 септември (сряда) от 19:00 часа в „Арена София“.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google