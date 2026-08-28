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С три нови състезателки започна подготовка Миньор (Перник)

  • 28 авг 2026 | 20:15
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С три нови състезателки започна подготовка Миньор (Перник)

С три нови състезателки започна подготовка женският волейболен отбор Миньор Перник, съобщи за БТА старши треньорът Мартин Михайлов.

Той добави, че целта, която си поставят ръководството на клуба и състезателките, е класиране в топ четири на елитната Demax+ лига. Михайлов припомни, че през миналия сезон тимът е успял да се нареди на шеста позиция в първенството.

На този етап наставникът обяви името на едно от новите попълнения - Райна Стойчева, която идва от отбора на Драгоман. Тя е била част от девическите гарнитури на Марица и ЦСКА. Клубът от Перник ще се подсили и с Моника Караджова, която пристига от Левски.

Треньорът съобщи още, че са планирани пет контролни срещи, но на този етап няма да бъдат обявени съперниците. Единственото сигурно към този момент е участието на отбора в международния турнир за Купата на кмета в Драгоман в края на септември.

Мартин Михайлов информира, че наскоро е бил изтеглен и жребият, като жълто-черните волейболистки вече знаят и първия си противник - Славия. Те ще приемат тима на свой терен. Първите мачове за новия сезон в Demax+ лига ще се изиграят между 16 и 18 октомври, поясни още наставникът.

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