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  3. Олимпиакос с остра атака срещу бившия си играч Мустафа Фал

Олимпиакос с остра атака срещу бившия си играч Мустафа Фал

  • 28 авг 2026 | 20:15
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Олимпиакос с остра атака срещу бившия си играч Мустафа Фал

Гръцкият баскетболен тим Олимпиакос, чийто екип носи българинът Александър Везенков, реагира на твърдения, че бившият център на тима Мустафа Фал в бъдеще ще играе за националния отбор на Гърция.

"Бяхме изненадани да прочетем публикация, в която се посочва, че нашият бивш състезател и настоящ на Панатинайкос Мустафа Фал е заявил невярно в официален документ до публичен орган, че ще се състезава за гръцкия национален отбор, за да ускори процеса по издаване на гръцкия си паспорт", написаха от Олимпиакос в изявление и призоваха компетентните служби в страната да се занимаят със случая.

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34-годишният френски център Фал подписа с Панатинайкос това лято. Ако баскетболистът получи гръцко гражданство, това би представлявало голям бонус за новия му клуб, особено за вътрешните надпревари, където правилата дават предимство на гръцките играчи.

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