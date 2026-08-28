Испанска доминация край страничната линия в Евролигата: Седем треньори ще водят отбори в турнира

Испанският баскетбол ще бъде основен фактор в най-силния континентален турнир. Освен четирите си представителя, страната ще има и повече от една трета от треньорите в надпреварата.

Влиянието на испанския баскетбол в Европа вече не се ограничава само до играчите или отборите. Година след година испанските треньори печелят все по-голямо признание в европейската баскетболна екосистема, като през предстоящия сезон ще достигнат своя връх: в Евролигата ще има седем испански наставници сред 20-те отбора. Този факт потвърждава огромния престиж, който испанската треньорска школа е изградила през последните десетилетия, пише Eurohoops.

Списъкът включва опит, титли, разнообразни стилове на игра и най-вече силно международно присъствие. Педро Мартинес, Чави Паскуал, Пабло Ласо, Ибон Наваро, Жоан Пеняроя, Алекс Мумбру и Шавиер Алберт ще носят отговорността да представят Испания от скамейките на някои от най-големите клубове на континента.

More than one-third (7/20) of all current EuroLeague coaches are Spanish 😮🇪🇸



🇪🇸 Pedro Martinez (Real Madrid)

🇦🇪 Xavi Pascual (Dubai)

🇹🇷 Pablo Laso (Anadolu Efes)

🇷🇸 Ibon Navarro (Crvena zvezda)

🇷🇸 Joan Penarroya (Partizan

🇮🇹 Alex Mumbru (Virtus)

🇪🇸 Xavier Albert (Valencia) pic.twitter.com/fNYGSANzgp — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 28, 2026

Едно от най-известните имена е Педро Мартинес, който застава начело на Реал Мадрид. Каталунският треньор, един от най-опитните в испанския баскетбол, е изправен пред предизвикателството да води един от водещите претенденти за титлата в Европа след един от най-неочакваните и значими ходове на лятото. Мартинес изведе Валенсия до шампионската титла на Испания и Финалната четворка в Евролигата през сезон 2025/26.

Наред с него, макар и далеч от Испания, е Чави Паскуал, който се впуска в приключение с Дубай. Паскуал е един от испанските треньори с най-богат международен опит и знае отлично какво означава да се бориш за най-големите трофеи в Европа. След престоя си в Барса, който приключи преждевременно, наставникът от Гава поема юздите на отбора, който има амбицията да бъде следващият голям тим в Евролигата.

Друг треньор с първокласна визитка е Пабло Ласо, който води турския Анадолу Ефес. Специалистът от Витория изгради една от най-успешните епохи в новата история на Реал Мадрид, а впоследствие разшири международния си опит, утвърждавайки се като водеща фигура в европейския баскетбол.

Испанското присъствие се разпростира и в Сърбия, при това двойно. Ибон Наваро ще бъде начело на Цървена звезда, докато Жоан Пеняроя води Партизан. Това са две изключително взискателни дестинации в страна, където баскетболът е неразделна част от спортната идентичност и където напрежението върху треньорите е огромно.

Италия също ще има испански представител. Алекс Мумбру ще поеме Виртус Болоня, продължавайки кариера, която го изведе от игрището до някои от най-важните треньорски постове на континента, като същевременно ръководи и националния отбор на Германия.

Седмият член на този уникален испански контингент ще бъде Шавиер Алберт, треньор на Валенсия, с което се завършва списък, превръщащ Испания в страната с най-много треньори в състезанието.

Тази ситуация край страничната линия не е случайна. Години наред Испания развива система за обучение на треньори, която превърна Лига Ендеса в една от основните витрини на европейския баскетбол. Затова не е изненада, че испанските таланти са силно търсени от чуждестранните грандове.

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Снимки: Imago