Карик разкри кога Балеба ще бъде готов за дебют

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик изрази задоволство от привличането на Карлос Балеба. Той ще подсили халфовата линия, която имаше сериозни проблеми на старта на сезона, когато “червените дяволи” загубиха с 0:2 от Хъл. Балеба, както и Амад Диало, обаче ще пропусне двубоя срещу Ипсиуч в неделя. Новото попълнение е с травма в глезена и ще се възстановява още поне две седмица.

“Много сме щастливи от привличането на Карлос. Мисля, че той има огромен потенциал. Това е вълнуващо попълнение за нас. Той има качествата и ще даде по-добър баланс на отбора”, заяви Карик. Попитан дали Балеба ще може да дебютира преди паузата за националните отбори, той заяви: “Ще видим. Надяваме се, но не искам да поставям някакви срокове”.

🎥-🔴 Michael Carrick asked about Baleba availability



🗣️ “He got a little angle issue so maybe a couple weeks or so, maybe 3 weeks. We will see. It’s not a major issue.” pic.twitter.com/znunHJ1VqL — Beyond United (@BeyondUTD1) August 28, 2026

“Имаме добър състав, от който да избираме. Можем да използваме различни комбинации. Това е първи домакински мач за сезона и го очакваме с нетърпение. Миналата седмица имахме неуспех и искаме да се върнем към това отново да играем добре и да печелим”, допълни Карик.

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