Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик разкри кога Балеба ще бъде готов за дебют

Карик разкри кога Балеба ще бъде готов за дебют

  • 28 авг 2026 | 16:38
  • 992
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик изрази задоволство от привличането на Карлос Балеба. Той ще подсили халфовата линия, която имаше сериозни проблеми на старта на сезона, когато “червените дяволи” загубиха с 0:2 от Хъл. Балеба, както и Амад Диало, обаче ще пропусне двубоя срещу Ипсиуч в неделя. Новото попълнение е с травма в глезена и ще се възстановява още поне две седмица.

“Много сме щастливи от привличането на Карлос. Мисля, че той има огромен потенциал. Това е вълнуващо попълнение за нас. Той има качествата и ще даде по-добър баланс на отбора”, заяви Карик. Попитан дали Балеба ще може да дебютира преди паузата за националните отбори, той заяви: “Ще видим. Надяваме се, но не искам да поставям някакви срокове”.

“Имаме добър състав, от който да избираме. Можем да използваме различни комбинации. Това е първи домакински мач за сезона и го очакваме с нетърпение. Миналата седмица имахме неуспех и искаме да се върнем към това отново да играем добре и да печелим”, допълни Карик.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

Аржентина се възползва от дупка в правилата след тежките наказания

  • 28 авг 2026 | 17:44
  • 326
  • 1
Фарке с добри новини за Илия Груев

Фарке с добри новини за Илия Груев

  • 28 авг 2026 | 17:33
  • 1159
  • 0
Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

Треньорът на английския съперник на Левски: За нас е привилегия да сме в Европа

  • 28 авг 2026 | 17:28
  • 485
  • 0
Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

Киелини: Интер е фаворит за нова титла, а Ювентус има да извърви дълъг път

  • 28 авг 2026 | 17:10
  • 553
  • 0
Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

Емери потвърди за Оли Уоткинс и Николас Джаксън

  • 28 авг 2026 | 17:05
  • 1074
  • 0
Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

  • 28 авг 2026 | 16:44
  • 1502
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 130122
  • 278
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 109680
  • 194
11-те на Славия и Септември

11-те на Славия и Септември

  • 28 авг 2026 | 17:59
  • 136
  • 0
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

  • 28 авг 2026 | 13:59
  • 30279
  • 5
Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2026 | 15:13
  • 12285
  • 10
Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

  • 28 авг 2026 | 15:49
  • 8041
  • 4