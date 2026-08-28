„10 е моето число“ — Мая Огненович за историческото си постижение на ЕвроВолей

Кралица на плеймейкърството. Изключителен капитан. Модел за подражание. Истинска волейболна легенда и икона. Мая Огненович се завърна на сцената на ЕвроВолей за своето историческо десето участие на европейското първенство, достигайки този крайъгълен камък заедно с туркинята Еда Ердем на ЦЕВ Трендиол ЕвроВолей 2026 за жени. Но за Огненович числата разказват само част от историята. Като двукратна шампионка на ЕвроВолей, тя продължава да доказва, че няма граници за това, което може да бъде постигнато, когато страстта се превърне в начин на живот. Размишлявайки върху изключителната си кариера, пътя си на европейските първенства и дългогодишното си партньорство с треньора Зоран Терзич, Огненович споделя послание, което отеква далеч отвъд волейболното игрище — към нейните колеги, фенове и всички, които вярват в силата на страстта: „Когато правиш нещата с любов, когато се наслаждаваш на това, което правиш, тогава всичко е възможно.“

Една от най-титулуваните състезателки в историята на турнира, широко призната и уважавана по света заради уменията и харизмата си, Мая Огненович се завърна в сръбския национален отбор това лято. Нейната витрина с медали включва шест отличия от ЕвроВолей — две златни, три сребърни и едно бронзово, което я прави една от най-успешните състезателки в историята на европейския шампионат. Сега, на 42 години, тя пише нова глава в тази забележителна история заедно с Еда Ердем, като двете легенди стават първите състезателки, участвали в десет издания на ЕвроВолей.

Повече от 20 години след дебюта си на ЕвроВолей в Загреб през 2005 г., 42-годишната волейболистка все още се представя на най-високо ниво. Нейният път я е превел през десет издания на европейското първенство — 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2019, 2021, 2023 и сега 2026 г. — но самото число е особено значимо за нея.

„Много е специално, бих казала, особено защото не е случайно число — това е моето число! Никога не бих очаквала да играя на европейско първенство за десети път. Особено защото през 2017 г. го пропуснах, така че съм наистина развълнувана. Ако не чувствах това вълнение вътре в себе си и любовта, която наистина изпитвам към волейбола, никога нямаше да бъда тук. Мога също да кажа, че се гордея със себе си, защото няма много спортисти, които достигат такъв етап. Когато видя всички тези статии и публикации в социалните мрежи, особено когато видя годините, в които съм започнала — през 2005 г. в Загреб, което си спомням много добре, а след това 2007 г. — изглежда сякаш е било преди 100 години. Но честно казано, 20 години е наистина дълъг период. Не беше никак лесно да остана на същото високо ниво през всичките тези години и да приемам всички предизвикателства, които волейболът носи. Ако сравня 2009 или 2011 г., когато спечелихме в Белград, със сега, волейболът е много различен.“

„Щастлива съм, че пиша история, но съм щастлива и че имах възможността да играя на това ниво, с всички онези състезателки тогава, а и сега, когато волейболът е различен. Чувствата, които изпитвам, са наистина специални и емоционални заради това специално число, моето число.“

През двудесетилетния си път на ЕвроВолей Мая Огненович е събрала безброй спомени, но два момента се открояват над останалите.

„Всъщност имам два, със сигурност. Финалът в Белград през 2011 г., когато спечелихме първата си златна титла, а също и финалът през 2019 г. срещу турския отбор в Анкара, пред около 10 000 турски зрители. Губехме с 8:11 в тайбрека и спечелихме титлата. Беше нещо наистина лудо, нещо, което никога няма да забравя. Тези два момента са най-специалните. Разбира се, спомням си много добри и трудни мачове, емоционални също. Спомням си много добре и един наистина лош мач за нас в Берлин, когато загубихме мача за бронзовите медали. Но тези два финала определено са най-добрите ми спомени.“

Кариерата на Мая Огньенович е неразривно свързана и с едно име: Зоран Терзич. Сръбският треньор я води през някои от най-големите постижения в кариерата ѝ, а сега тяхното дългогодишно партньорство е подновено със завръщането му на сръбската скамейка. За нея връзката им надхвърля тази между състезател и треньор.

„Много пъти съм казвала, че той е треньорът, който дори и днес има огромно влияние върху кариерата ми. Всичко, което знам — разбира се, има може би двама или трима други треньори, които наистина уважавам и ценя работата си с тях, и които също са повлияли на кариерата ми — но Зоран е нещо повече. Той е треньорът, който ме откри и ми даде възможност да играя, когато бях на 20 или 21 години. Той беше този, който ми даде първата повиквателна, и той е треньорът, който ме познава най-добре. Този тип връзка е наистина нещо повече. Дори днес, след всички тези години съвместна работа, когато видя, че се опитва да ме научи на нещо различно, аз го слушам. И когато не знам какво да правя, поглеждам към него и чакам помощта му.“

Тяхното повторно събиране обаче нямаше да се осъществи, ако Огненович не бе решила да преобърне решението си, взето след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., където тя имаше и честта да бъде знаменосец на Сърбия на церемонията по откриването. След като обяви оттеглянето си от националния отбор, тя прекара една година извън него, преди в крайна сметка да осъзнае, че желанието ѝ за игра все още е живо.

„Много неща ме накараха да се върна, но основно осъзнах, че все още изпитвам истинско удоволствие да играя волейбол. Всички тези неща, които хората говорят за играта на моята възраст – честно казано, не е лесно. Наистина е предизвикателство. Но без да споменавам възрастта си, няма много спортисти, които играят на такова ниво на тези години. След сезона, който имах в Скандичи, където ще играя за четвърта поредна година, наистина осъзнах, че играя със същия ентусиазъм и че наистина го обичам. Няма нищо, за което бих казала, че не мога да направя. Не искам да кажа, че всичко е лесно, но на игрището няма нещо, което да не мога да изпълня. Всичко, което е в ума ми и което искам да превърна в действие на корта, мога да го направя без никакви проблеми. Разбира се, физически се чувствам добре и винаги се опитвам да поддържам форма и да се грижа за себе си. Зоран ни следеше всички в нашите първенства и през януари ми се обади. Когато разбра, че съм подписала за още един сезон, ме попита дали бих искала да се върна в националния отбор. Казах „да“, разбира се. Разговорът ни по телефона продължи може би две минути – не се наложи да ме убеждава. Моят отговор беше: „Ако смяташ, че мога да помогна на отбора“. А той каза: „Разбира се, разбира се. Нуждаем се от теб“. И ето ме тук.“

Влиянието на Огненович се простира далеч отвъд статистиките и медалите ѝ. За по-младите състезателки тя е символ на дълголетие, професионализъм и страст, които я задържат на върха повече от две десетилетия. Но когато я питат дали е модел за подражание, тя не говори за рекорди или постижения. Вместо това се връща към единственото нещо, което според нея е било решаващо през цялата ѝ кариера: любовта към играта.

„Наистина съм благодарна да чуя това. Мисля, че не само в спорта, не само във волейбола, а изобщо – от най-дълбоката част на душата си вярвам, че всичко, което правим в живота, трябва да го правим с любов. Ако правим нещата с любов – а най-голямата любов, която изпитвам, е волейболът – тогава нещата наистина стават по-лесни. В моя случай това е ключът.“

„За мен волейболът е нещо повече от работа, нещо повече от просто спорт. Той е наистина най-голямата ми любов. И мисля, че когато правиш нещата с любов, ти им се наслаждаваш и тогава всичко е възможно.“

Две десетилетия след като за първи път стъпва на сцената на ЕвроВолей, Огненович продължава да пише своята история. Медалите, рекордите и историческите постижения вече са ѝ отредили място сред великите. И все пак нейното десето европейско първенство може би говори толкова за това, което тя все още чувства, колкото и за всичко, което вече е постигнала.

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