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Канада с историческа титла след победа над САЩ

  • 28 авг 2026 | 16:01
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Канада с историческа титла след победа над САЩ

Женският национален отбор по волебол на Канада спечели историческа титла в женското континентално първенство на зона НОРСЕКА - Северна Америка.

"Кленовите листа" се поздравиха с успеха след драматичен финал срещу САЩ с 3:2 (25:23, 25:23, 20:25, 20:25, 15:10) в Санто Доминго (Доминиканската република).

Това е първа титла за Канада и първи финал на това ниво от 1989 г.насам. Под ръководството на Джовани Гуидети тимът стигна до върха след изключително убедително представяне през турнира.

Канадките вече бяха победили САЩ и в груповата фаза с 3:2 гейма. На полуфиналите те бяха категорични срещу Куба с 3:0 гейма.

САЩ стигнаха до финала след убедителен успех над Доминиканската република.

Киера Ван Райк и Хилари Хау бяха най-резултатни за шампионките с по 14 точки.

В битката за бронза Куба победи домакините от Доминиканската република и се върна на подиума за първи път от 2011 г.

Най-важният залог обаче остава олимпийската квалификация, която започва веднага след първенството. Четири отбора остават в Санто Доминго за финалния турнир за директна квота за Лос Анджелис 2028. Това са Канада, Куба, Доминиканската република и Пуерто Рико. САЩ не участват, защото вече имат място като домакин на Игрите. Полуфиналите са Канада – Пуерто Рико и Куба – Доминиканска република, а победителят във финала ще вземе олимпийската квота. Така историческото злато може да се окаже само първата стъпка за "кленовите листа".

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