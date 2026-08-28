Днес Макларън отбелязва един от най-големите си успехи

На днешния ден през 1988 година легендите Айртон Сена и Ален Прост осигуриха на Макларън световната титла при конструкторите във Формула 1.

За да стане ясно колко сериозно беше превъзходството на Макларън трябва да отбележим, че след състезанието на „Спа“ на 28 август, което беше 11-ят кръг за сезона, тимът на Рон Денис събра 147 точки, а всички останали отбори в шампионата – общо 128 точки. И това е при старата точкова система с 9 точки за победата и точки за първите 6 в класирането.

On this day in 1988, McLaren won the Constructors’ Championship thanks to the almighty MP4/4

The most impressive thing is that, after that race, McLaren had more points than all the other teams put together



McLaren - 147 points

All the other teams - 128 points pic.twitter.com/lQiidvozCs — Holiness (@F1BigData) August 28, 2026

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Макларън доминира през 1988 с МР4/4, като Сена и Прост спечелиха 15 от 16-те състезания, а световната титла при пилотите отиде при Сена.

Тогава за крайното класиране при пилотите се взимаха най-добрите 11 резултата за годината и Сена взе титлата с 90 точки, а Прост остана втори с 87. Ако обаче не се махаха най-слабите резултати, титлата щеше да е за Прост със 105 точки, а Сена щеше да има 94.

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Сена завърши сезона с 8 победи, а Прост – със 7 и тъй като беше по-постоянен трябваше да вади от резултата си три втори места и заради тези 18 точки загуби титлата.

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Снимки: Imago