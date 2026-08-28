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Гащеризонът на Макс от „Зандвоорт“ отива на благотворителен търг

  • 28 авг 2026 | 15:15
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Гащеризонът, с който се състезава Макс Верстапен в уикенда на Гран При на Нидерландия, ще бъде продаден на благотворителен търг.

Новината беше съобщена от шефа на тима Лоран Мекис, който уточни, че парите, събрани от продажбата, ще бъдат дарени на благотворителната организация на Ред Бул Wings for Life.

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Победителят в търга ще получи гащеризона в рамка и с подпис от Верстапен.

Търгът върви онлайн и приключва утре, като днес сутринта най-високата оферта беше 37 500 лири.

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Благотворителната организация Wings for Life беше основана през 2004 от покойния съосновател на Ред Бул Дитрих Матешиц и легендарния мотокрос пилот Хайнц Кинигарднер, като тя помага на изследвания за лечение на контузии на гръбнака.

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Снимки: Gettyimages

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