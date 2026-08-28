Ферари показа червеното от 1996 за „Монца“

Ферари показа гащеризоните на пилотите и промените в разцветката на болидите си за Гран При на Италия другата седмица. За състезателния уикенд на „Монца“ Скудерията ще припомни първия сезон на 7-кратния световен шампион Михаел Шумахер в тима.

През 2026 се навършват 30 години от дебюта на Михаел с Ферари, където той премина след две поредни световни титли с Бенетон през 1994 и 1995.

A legacy celebrated. Unveiling our special race suits for Monza, inspired by Michael Schumacher’s impact on the racing world 💪 pic.twitter.com/2PSw5UiCfQ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 28, 2026

Освен същата версия на Rosso Corsa като през 1996, на раменете на пилотите ще имат 7 четирилъчи звезди, символизиращи титлите на Шумахер, като той спечели 5 поредни с италианците. Тези звезди се появяват и на пилотските обувки на Хамилтън и Леклер.

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На кръста, точно под номера на пилота, е намерил място и запазения знак на Михаел Шумахер, в който се превърна неговият автограф.

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