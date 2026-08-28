От БМВ обясниха защо не се интересуват от завръщане във Формула 1

От БМВ посочиха липсата на възможности за технологичен трансфер като ключова причина, поради която не се интересуват от присъединяване към Мерцедес и Ауди във Формула 1.

Базираният в Мюнхен производител отсъства от спорта, откакто продаде мажоритарния си дял в Заубер в края на 2009 година, въпреки че нарастващата популярност на шампионата го прави по-привлекателен от всякога за автомобилните компании. Същият отбор на Заубер, който преди това беше собственост на БМВ, сега е поет от Ауди, а промените в регулациите за 2026 успяха да привлекат и други големи марки като Кадилак и Форд (като партньор на Ред Бул за двигатели).

Дори Порше сериозно обмисляше партньорство с Ред Бул, преди преговорите да се провалят в края на 2022, оставяйки БМВ като единствения голям германски производител, който не е проявил интерес към присъединяване към Формула 1 през последните години. Според шефа на БМВ М, Франк ван Меел, Формула 1 просто не се „вписва“ в тяхната моторспорт философия, която е изградена върху прехвърлянето на технологии от състезателните към серийните автомобили.

„Формула 1 е твърде далеч от нас; тя е прекалено голяма лаборатория и не се пренася достатъчно добре към серийните автомобили“, заяви Ван Меел пред германското издание на motorsport.com.



„Във Формула 1 това би бил напълно отделен технологичен център, откъснат от всичко останало. Нашите клиенти и фенове със сигурност харесват Формула 1, но те също така харесват моторни спортове, които са по-директни и по-близки до серийните автомобили. Историята зад М е, че ние пренасяме моторния спорт в серийните коли. А Формула 1 просто не се вписва в това за нас.“

Въпреки че БМВ може да отсъства от Ф1, компанията е силно ангажирана в други форми на моторния спорт, особено в състезанията със спортни автомобили.

БМВ М Hybrid V8 сега е флагманският автомобил на марката в моторните спортове, участващ със заводския отбор WRT както в Световния шампионат за издръжливост (WEC), така и в шампионата на IMSA в Щатите. Двойната програма позволява на компанията да се състезава в някои от най-големите автомобилни надпревари в света, включително 24-часовите състезания в Льо Ман и Дейтона.

БМВ също така продава GT3 и GT4 версии на популярния си модел М4 на клиентски отбори по целия свят. Ван Меел казва, че тези програми са по-подходящи за БМВ, като отдава заслуга на участието им в шампионати като IMSA за нарастващата им популярност на доходоносния американски пазар.

„За нас не става въпрос само за WEC, но и за IMSA. САЩ, с около 40% от нашия обем, е най-важният единичен пазар за БМВ М. БМВ се разрасна в САЩ чрез моторния спорт. Ето защо IMSA е изключително важен за нас.



„WEC и IMSA също са подходящи за нас поради директния технологичен трансфер. Например, М Concept New Class включва елементи от М4 GT3, като оптимизирания за въздушния поток преден капак и дифузьор. Светлинната графика идва от нашия състезателен автомобил LMDh. Има и трансфер на технологии към задвижващите системи. Ние използваме V8 хибрид в моторния спорт и имаме V8 хибриди в М5 и ХМ. В някои случаи същите инженери работят по тези задвижващи системи. Можем да тестваме определени аспекти по-бързо и по-близо до серийното производство чрез тези състезателни серии“, обясни Ван Меел.

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Снимки: Gettyimages