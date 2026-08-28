Жана Тодорова е лидерът на подмладения български отбор на ЕвроВолей

България е един от най-младите отбори на ЕвроВолей 2026 за жени, организиран от ЦЕВ и Трендиол, със средна възраст от едва 23,61 години. В състав, преминаващ през сериозна трансформация, тимът вече преживя както върхове, така и трудни моменти в Бърно – от перфектен старт срещу Украйна до драматичен обрат с 3:2 срещу Австрия след изоставане от два сета. В сърцето на младия български отбор е 29-годишното либеро и капитан Жана Тодорова, най-опитната състезателка в състава, натоварена със задачата да предаде опита си на следващото поколение.

Българският тим е третият най-млад на турнира по средна възраст, като само Унгария и Словения са с по-млади състави. Предизвикателствата при изграждането на толкова млад отбор бяха видими още по-рано през лятото, когато България изпадна от Волейболната лига на нациите. В Бърно обаче отборът показа проблясъци от своя потенциал, а драматичният обрат срещу Австрия подчерта бойния дух, който се развива в групата.

За Жана Тодорова ролята на най-възрастен играч в толкова млад състав е донякъде необичайна. „За мен е малко странно, защото не съм толкова стара, но съм най-възрастната в този млад отбор. Нашата федерация и треньорът имат свой план и вярвам, че след няколко години той ще донесе резултати. Имаме и момичета, които спечелиха Световното първенство до 19 години миналата година, така че разполагаме с много талантливи състезателки. Разбира се, невъзможно е да се играе само с млади момичета. Трябва да има комбинация от млади и опитни играчи, но в момента сме аз и още три момичета с повече опит. Може би бъдещето е светло, но в момента изглежда малко трудно, особено защото загубихме мястото си във ВЛН, което според мен не е добре за отбора. Чувала съм някои хора да казват, че ще е по-лесно да играем с по-ниско класирани отбори, но аз мисля, че играта срещу топ отбори повишава нивото ти по-бързо. Ще се опитаме да направим всичко възможно, за да се върнем във ВЛН възможно най-скоро.“

Тодорова знае отлично какво е да влезеш в националния отбор като един от най-младите му членове. Нейният собствен дебют е през 2013 г., когато съставът на България е пълен с утвърдени звезди.

„Тогава нещата изглеждаха съвсем различно. Когато влязох в националния отбор за първи път, преди около 14 години, имаше големи звезди като Елица Василева, Мария Филипова и Страшимира Филипова. Целият отбор се състоеше от наистина големи имена. Бях много развълнувана да играя с тях. Понякога дори не можех да спя нормално през първите си няколко дни там! Но тогава треньор ни беше и Марчело Абонданца. Той беше първият треньор, който ме покани в националния отбор.“

Сега ролите са разменени. Тодорова е опитният играч, докато много от нейните съотборнички правят първите си големи стъпки на международната сцена. Като капитан тя иска да им предложи подкрепата, която самата тя някога е получила.

„Очевидно им помагам, но и те ми дават много със своята енергия и потенциал. Така че се учим една от друга и това е добра комбинация.“

В Бърно България реши да използва система с две либера. Тодорова поема отговорност в защита, докато нейната съотборничка от Марица Пловдив, Мила Пашкулева, се грижи за посрещането.

„Самата игра за националния отбор е най-важното нещо в кариерата ни. Няма нищо по-важно от това да играеш за страната си. На клубно ниво играем в различна система, но тук решението беше да се използват две либера, защото това е най-добрият начин за нас да играем. Аз играя в защита, докато другото ни либеро се грижи за посрещането. Искаме да помогнем на отбора и искаме да побеждаваме, без значение какво.“

За Жана Тодорова капитанската лента е друга нова глава. Отговорността ѝ е поверена в началото на сезон 2026 и тя признава, че не е очаквала това.

„Не очаквах тази роля, но се чувствам много благодарна и горда. Искам да бъда пример за нашия отбор, но не само за тях. Националният отбор е като огледало на твоята страна във волейбола, така че винаги трябва да бъдем добър пример. Това се опитвам да правя, както на игрището, така и извън него.“

Кампанията на България на ЕвроВолей вече премина през възходи и падения. След като започнаха с чиста победа над Украйна, последваха загуби от Гърция и Сърбия преди драматичния обрат в сряда срещу Австрия, когато тимът обърна резултат от 0:2 до победа с 3:2. Успехът запази живи надеждите за достигане до осминафиналите, а победа над Чехия потенциално може да подобри крайното класиране в групата. Тодорова признава, че излизането от група Б е било целта от самото начало.

„Преди ЕвроВолей си мислех, че целта ни е да излезем от групата и да се борим за третото място. Не успяхме да победим Гърция, но сега постигнахме важна победа срещу Австрия и имаме още един мач срещу Чехия.“

„Мисля, че ще се получи много добър и интересен мач. Залата ще бъде пълна, така че със сигурност ще покажем най-добрия си волейбол и ще видим какво ще се случи.“

Макар да е само на 29 години, тя е най-възрастният играч в състава, но ролята ѝ се простира далеч отвъд възрастта. Като капитан и една от малкото състезателки със значителен международен опит, Жана Тодорова помага на младия български отбор да отвори следващата страница в своята история. Тя вярва, че настоящите предизвикателства могат да положат основите за едно по-силно бъдеще.

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