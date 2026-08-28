Себастиан Фундора ще защитава титлата си на 17-ти октомври

Шампионът на Световния боксов съвет (WBC) в супер полусредна категория Себастиан Фундора ще защитава титлата си срещу задължителния претендент Ермал Хадрибеай. Срещата ще бъде главното събитие на галавечер на 17 октомври в „Космополитън“ в Лас Вегас, която ще се излъчва по DAZN.

Фундора (24-1-1, 16 КО), който се придържа към обичайния си график от два мача годишно, ще се качи на ринга за първи път след победата си над Кийт Търман през март. Евентуален обединителен двубой за безспорната титла с Джарон Енис или Джош Кели изглежда все по-вероятен за следващата година. Преди това обаче той ще трябва да преодолее базирания в Маями албанец Хадрибеай (23-0-1, 8 КО), който през май поднесе изненада, побеждавайки непобедения дотогава Бакари Самаке.

Хадрибеай е достатъчно солиден противник за задължителен претендент. Като се има предвид, че повечето боксьори от топ 15 в категорията наскоро претърпяха загуби, той е може би един от най-добрите възможни съперници за Фундора, докато другите шампиони Енис и Кели уреждат сметките помежду си.

„Подготовката върви страхотно! 17 октомври ще бъде вълнуваща вечер за феновете на бокса. Себастиан Фундора отново ще превземе Лас Вегас“, заяви Фундора.

Започнаха преговори за двубой между Себастиан Фундора и Джош Кели

„Работя усилено, за да бъда в най-добрата си форма и да стана световен шампион на 17 октомври“, каза Хадрибеай. „Това е целта, за която съм работил през цялата си кариера, и ще бъда подготвен за битката, която Фундора ще предложи. Ако ме подцени, го очаква голяма изненада.“

В подглавния мач шампионът на Световната боксова асоциация (WBA) в категория „перо“ Брандън Фигероа (27-2-1, 20 КО) ще се изправи срещу Томоки Камеда (42-5, 23 КО). Фигероа спечели пояса, след като надделя над Ник Бол в един от най-непропорционалните като физика двубои. Въпреки че Фигероа се цели в бъдеща среща с Наоя Иноуе, първата му защита ще бъде срещу един от по-опитните сънародници на „Чудовището“. Камеда, бивш шампион в категория „петел“, идва след оспорвана загуба с разделено съдийско решение от носителя на титлата на Международната боксова федерация (IBF) Анджело Лео и е типът боксьор, който може да създаде истински зрелищен сблъсък с Фигероа.

„Чувствам се силен, остър и готов да защитя титлата си“, каза Фигероа. „Натискаме здраво в този тренировъчен лагер и се уверявам, че съм подготвен за всичко. Феновете знаят, че винаги излизам за битка, така че очаквайте шоу на 17 октомври в Лас Вегас.“

„Идвам, за да се възползвам от тази възможност на 17 октомври и да си тръгна от Лас Вегас отново като световен шампион“, заяви Камеда. „Брандън Фигероа е велик шампион и знам, че когато удари гонгът, ще дадем на феновете битка, която ще помнят.“

Галавечерта ще бъде открита от двубоя между Джермал Чарло (34-0, 23 КО) и Коен Мазудиер (16-4-1, 6 КО) в супер полусредна категория. Срещата беше пренасрочена, след като първоначално трябваше да се проведе през юли в Австралия, но Чарло не успя да получи виза.

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