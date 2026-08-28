Венцислав Симеонов: Голямо браво на момчетата!

Националният отбор по волейбол на България за младежи под 20 години надигра Турция с 3:0 гейма и записа трети пореден успех на европейската квалификация в зала "Христо Ботев“. Така тимът ни продължава уверено напред по пътя към спечелване на квота за Евроволей 2027.

Старши треньорът Венцислав Симеонов изрази своето задоволство от играта на своите състезатели, ето какво каза пред БФВ:

„Срещу Сърбия вчера беше първият важен мач, който трябваше да вземем. Днес го анализирахме, трябва да ги поздравя момчетата - взели са си поука. Радвам се, че срещу Турция направихме три гейма на едно и също ниво и то е много високо за този състав. Така че голяма браво за момчетата! Технически и тактически изпълниха почти перфектно всички указания, които им бях дал.

Сега сме фокусирани върху следващия двубой срещу Беларус. Има още два мача от турнира. С утрешния мач можем да си решим квалификацията и в събота срещу Русия да играем за първото място, за престиж и самочувствие. Така че трябва концентрация, защото няма да е лесно. Беларус има много ръстов състав. Ако не посрещаме добре ще играем на много висок блок, трябва да внимаваме. Затова се готвихме два месеца да ги изиграем тези мачове по най-добрия начин.“

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