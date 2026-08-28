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Веселин Веселинов смени Черно море с Локо Пд

  • 28 авг 2026 | 12:39
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Веселин Веселинов смени Черно море с Локо Пд

Бившият помощник-треньор на Черно море Тича ще продължи кариерата си в Локомотив Пловдив, като там ще продължи да работи на същата позиция.

"Веселин Веселинов е новото попълнение в щаба на Локомотив. БК Локомотив Пловдив продължава да изгражда своя треньорски екип за сезон 2026/27. Веселин Веселинов се присъединява към щаба на мъжкия отбор като помощник-треньор. Веселинов е дългогодишен национал и едно от разпознаваемите имена в българския баскетбол. Като състезател има впечатляваща кариера, в която печели седем шампионски титли на България – шест с „Лукойл Академик“ и една с „Левски Лукойл“, както и три Купи на България и Суперкупата на страната. Носи екипите още на „Славия“, БУБА, „Левски“, „Рилски спортист“, както и на отбори в САЩ, Румъния и Швейцария.

След края на състезателната си кариера Веселинов поема по пътя на треньорството. През 2018 г. става тийм мениджър на „Левски Лукойл“, а впоследствие се насочва към работа с подрастващи. Работи като главен треньор в школата на „Хебър“, където поставя сериозен фокус върху развитието на младите баскетболисти, а работата му продължава и в школата на „Свети Георги“.През 2021 г. Веселинов получава треньорски лиценз и постепенно се утвърждава и на национално ниво. Той е старши треньор на националния отбор на България U14, помощник-треньор на U16, а през 2025 г. поема националната селекция за юноши до 18 години. И през 2026 г. извежда България U18 на европейското първенство в Дивизия А.

През 2024 г. се присъединява към щаба на „Черно море Тича“ като помощник-треньор на мъжкия отбор. Там става част от екипа, който печели две Купи на България и една Суперкупата на страната през 2025 г., както и завършва със сребърните медали в НБЛ.С богатия си опит като състезател, шампионски манталитет и вече сериозна треньорска практика Веселинов се присъединява към Локомотив с амбиция да допринесе за развитието на отбора и младите таланти в клуба. Добре дошъл в черно-бялото семейство, Веселин!", написаха от клуба.

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