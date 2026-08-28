Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Апоел Тел Авив обяви важна промяна

Апоел Тел Авив обяви важна промяна

  • 28 авг 2026 | 12:18
  • 664
  • 0
Апоел Тел Авив обяви важна промяна

Апоел Тел Авив официално обяви промяна в собственическата структура на „Янай Спортс“ – компанията, която притежава 81% от акциите на клуба.

Според официалното съобщение делът на Офер Янай ще бъде намален до 40%. Останалите акции ще бъдат разпределени поравно между Гили Раанан, Мики Малка и Алън Хауърд, които ще притежават по 20%.

Промяната ще доведе и до промени в управлението на клуба. Очаква се Раанан, Малка и Хауърд да получат по-значима роля при вземането на ключови решения, свързани с бъдещето на Апоел.

Ежедневното управление на клуба ще остане в ръцете на неговия председател Став Шахам, който ще действа от името на всички акционери.

Припомняме, че израелският отбор ще играе домакинските си мачове в Евролигата през новия сезон в София.

Гошо Методиев

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Ябуселе впечатлен от Панатинайкос и Обрадович: Това е невероятна организация

Ябуселе впечатлен от Панатинайкос и Обрадович: Това е невероятна организация

  • 26 авг 2026 | 17:49
  • 1107
  • 1
Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

Костас Слукас: Успехът тече в кръвта на Обрадович

  • 25 авг 2026 | 15:20
  • 880
  • 0
Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

Фал след като смени Олимпиакос с ПАО: Тук видях някои неща, които никога преди не съм имал, дори има готвач

  • 25 авг 2026 | 15:13
  • 1368
  • 0
Обрадович: Всички трябва да разберат какво означава Панатинайкос

Обрадович: Всички трябва да разберат какво означава Панатинайкос

  • 25 авг 2026 | 15:08
  • 1176
  • 1
Хаос в Евролигата! Олимпиакос и Уолкъп в огромен скандал за милиони

Хаос в Евролигата! Олимпиакос и Уолкъп в огромен скандал за милиони

  • 25 авг 2026 | 10:18
  • 1489
  • 0
Булдозери, машини и президентът на инспекция в залата на Олимпиакос

Булдозери, машини и президентът на инспекция в залата на Олимпиакос

  • 24 авг 2026 | 21:03
  • 2910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

  • 28 авг 2026 | 09:45
  • 13945
  • 83
ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

ЦСКА ще научи съперниците си в Лигата на конференциите - големи имена и преодолими тимове чакат "червените"

  • 28 авг 2026 | 10:19
  • 11016
  • 46
Промени в ръководството на Ботев

Промени в ръководството на Ботев

  • 28 авг 2026 | 11:12
  • 5704
  • 9
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 164484
  • 1375
Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

  • 28 авг 2026 | 06:55
  • 11576
  • 13
Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

  • 27 авг 2026 | 23:51
  • 47943
  • 55