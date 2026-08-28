Апоел Тел Авив обяви важна промяна

Апоел Тел Авив официално обяви промяна в собственическата структура на „Янай Спортс“ – компанията, която притежава 81% от акциите на клуба.

Според официалното съобщение делът на Офер Янай ще бъде намален до 40%. Останалите акции ще бъдат разпределени поравно между Гили Раанан, Мики Малка и Алън Хауърд, които ще притежават по 20%.

Промяната ще доведе и до промени в управлението на клуба. Очаква се Раанан, Малка и Хауърд да получат по-значима роля при вземането на ключови решения, свързани с бъдещето на Апоел.

Ежедневното управление на клуба ще остане в ръцете на неговия председател Став Шахам, който ще действа от името на всички акционери.

Припомняме, че израелският отбор ще играе домакинските си мачове в Евролигата през новия сезон в София.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago