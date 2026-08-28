Президентът на футболната федерация на Нигерия подаде оставка

Ибрахим Гусау подаде оставка като президент на Нигерийската футболна федерация след нарастващ натиск, последвал неуспеха на страната да се класира за големи турнири. Федерацията заяви, че нейният генерален секретар Мохамед Сануси също е подал оставка. Гусау, който заема поста от 2022 г., заяви, че е взел решението след консултация със заинтересованите страни и семейството. Федерацията е създала комисия за установяване на фактите, която да разследва слабите представяния на страната в международни състезания напоследък.

„Супер орлите“ не успяха да се класират за Световното първенство, губейки с 4:3 след дузпи от Демократична република Конго. Женският отбор не се класира за Световното първенство за жени през 2027 г., след като загуби по-рано този месец с 2:1 от Южна Африка в междуконтинентален плейоф. Отборът винаги се е класирал за турнира от началото му през 1991 г.

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Снимки: Gettyimages