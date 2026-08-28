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Майк Пери получи нов опонент с 48 часа предизвестие

  • 28 авг 2026 | 09:22
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Майк Пери получи нов опонент с 48 часа предизвестие

Дилън Данис се оттегли от двубоя си срещу Майк Пери само 48 часа преди провеждането на събитието.

В четвъртък, по време на планираната пресконференция преди мача, самият Пери обяви, че Данис се е отказал от битката и ще бъде заменен от ветерана от UFC – Брандън Дженкинс. Срещата Пери срещу Дженкинс вече оглавява събитието „Дуал Арена“ в събота, което се очаква да бъде излъчено като платено събитие (пей-пър-вю).

„Тази страхлива кучка Дилън Данис не се появи“, заяви Пери. „Няма го тук. Отказа се, защото е страхливец. Искам да благодаря на новия си опонент Брандън Дженкинс. В момента той е в самолета. Лети насам, за да мине кантара утре сутринта като професионалист и да се бие с мен в събота вечер“, добави боецът.

Разбира се, това не е първият случай, в който Данис подписва договор за битка, а след това се оттегля по различни причини. Той имаше два планирани боксови мача срещу KSI, но нито един от тях не се състоя, след като Данис се отказа.

Въпреки че напоследък Данис беше по-активен, включително с два мача по борба срещу Колби Ковингтън и Хамзат Чимаев в RAF, това трябваше да бъде първият му планиран ММА двубой, откакто победи Уорън Спенсър в „Мисфитс“ през август 2025 г.

Що се отнася до Дженкинс, той приема битката с кратко предизвестие, след като последно записа победа над Крис Авила на галавечер на MVP ММА, проведена в Калифорния през май.

Срещата Пери срещу Дженкинс вече е основното събитие на вечерта, която включва и завръщането на ветерана от UFC Джими Манува, както и на Фил Роу, като и двамата бойци ще се състезават в отделни боксови мачове.

След новината за оттеглянето си, Данис публикува видео в Инстаграм, на което се вижда как му правят шевове на дълбока рана на ръката, придружено с кратко изявление.

„В бойния спорт се случват такива неща“, написа Данис. „Безкрайно разочарован съм.“

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