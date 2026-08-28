Проблеми на кантара за няколко бойци преди UFC Fight Night 286 в Шанхай

Официалното претегляне преди галавечерта UFC Fight Night 286 се проведе в четвъртък, като няколко бойци не успяха да покрият лимита на своите категории.

Кантарът се състоя в хотела на UFC в Шанхай, Китай. Самото събитие ще се проведе в събота следобед в „Шанхай Индор Стейдиъм“.

Сред бойците, които се качиха на везната, бяха Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг, които ще се изправят един срещу друг в главното събитие в категория петел. Бившата претендентка за титлата в категория сламка Ян Сяонан и нейната опонентка Дениз Гомес също преминаха успешно претеглянето.

Всички 26 бойци от картата записаха официалното си тегло, но сесията не мина безпроблемно.

Андре Лима се оказа с един паунд над лимита на категория муха, тежейки 127 паунда за двубоя си срещу Намсрай Батбаяр. Жулия Поластр регистрира 118.5 паунда, а нейната съперничка, Сюн Дзи, също не успя да влезе в категорията, като кантарът показа 117 паунда.

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