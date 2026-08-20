Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Павликени
  3. Димо Атанасов: Да развиваме младите

Димо Атанасов: Да развиваме младите

  • 20 авг 2026 | 11:44
  • 657
  • 0
Димо Атанасов: Да развиваме младите

Едноименният тим на Павликени винаги е опасен за съперниците си в Северозападната Трета лига.

Очакванията за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg треньора Димо Атанасов.

„Проведохме добра подготовка. изпълнихме всичко, което беше набелязано като програма. Запазихме състава от последния сезон, като го допълнихме с още млади момчета. Нужно е време за да разкрият потенциала си. Очаквам в първенството да се откроят отборите с по-големи финансови възможности. Ние сме избрали пътя да работим и развиваме млади момчета. Сред отборите сме с най-ниска възраст. Целта ни е във всеки мач да даваме най-доброто и да демонстрираме израстване“.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 12171
  • 24
Пастор: Преживяваме много специален момент, силно сме мотивирани

Пастор: Преживяваме много специален момент, силно сме мотивирани

  • 20 авг 2026 | 10:25
  • 460
  • 0
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – изразителни победи за част от фаворитите

„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – изразителни победи за част от фаворитите

  • 20 авг 2026 | 10:00
  • 633
  • 0
Хулио Веласкес изравни рекорд на Ясен Петров

Хулио Веласкес изравни рекорд на Ясен Петров

  • 20 авг 2026 | 09:35
  • 1922
  • 1
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години - столичните отбори с добри резултати в домакинствата

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга в Елитната група до 16 години - столичните отбори с добри резултати в домакинствата

  • 20 авг 2026 | 09:30
  • 716
  • 0
Ето кога ЦСКА може да започни преговори за продажбата на Ето'о

Ето кога ЦСКА може да започни преговори за продажбата на Ето'о

  • 20 авг 2026 | 09:10
  • 1979
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 12171
  • 24
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 16705
  • 100
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 5807
  • 28
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 4882
  • 2
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 4095
  • 0
Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

Барселона представи отбора, "Камп Ноу" приветства Родри с отворени обятия

  • 19 авг 2026 | 23:17
  • 16962
  • 23