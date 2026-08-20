Димо Атанасов: Да развиваме младите

Едноименният тим на Павликени винаги е опасен за съперниците си в Северозападната Трета лига.

Очакванията за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg треньора Димо Атанасов.

„Проведохме добра подготовка. изпълнихме всичко, което беше набелязано като програма. Запазихме състава от последния сезон, като го допълнихме с още млади момчета. Нужно е време за да разкрият потенциала си. Очаквам в първенството да се откроят отборите с по-големи финансови възможности. Ние сме избрали пътя да работим и развиваме млади момчета. Сред отборите сме с най-ниска възраст. Целта ни е във всеки мач да даваме най-доброто и да демонстрираме израстване“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google