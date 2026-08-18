Венцеслав Иванов: Да затвърдим постигнатото

Силен за Ком (Берковица) беше последния сезон в Северозападната Трета лига.

Очакванията за предстоящата кампания, коментира пред Sportal.bg треньора Венцеслав Иванов.

„Доволен съм от подготовката, която проведохме. Всичко в програмата ни го изпълнихме. Изиграхме полезни контроли – оспорвани мачове, които показаха истинското ни ниво. Запазихме ядрото на отбора. Привлякохме млади футболисти. Надявам се ползата от предоставения им шанс да е взаимна. Тези момчета да работят здраво, да дадат приноса си за отбора и вложените от тях усилията да помогнат в развитието им, за да се изкачат на по-високо ниво – професионален футбол. Целта ни през новото първенство е да затвърдим постигнатото в предишния шампионат, в който завършихме на трето място. Ще е трудно да го направим, но трябва да вложим всички сили. Първенството ще е оспорвано. Отборите привлякоха по-млади футболисти. Това е правилното“.

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