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  3. Васил Стефанов: Какво ще направим ние

Васил Стефанов: Какво ще направим ние

  • 28 авг 2026 | 08:14
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Васил Стефанов: Какво ще направим ние

Гигант (Съединение) приема утре Секирово (Раковски). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Играем добре. Пропускаме обаче да вземем максимума като резултат. За последно го направихме в Казанлък, където загубихме две точки. Трябва да продължим да играем, както досега. Предстои ни двубой с противник, който се представя прилично. Важно е какво ще направим ние. Да покажем нашата игра. Излизаме за задължителна победа“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на тима от Съединение.

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