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Петър Кюмюрджиев за мача с Димитровград

  • 28 авг 2026 | 08:09
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Петър Кюмюрджиев за мача с Димитровград

Едноименния тим на Созопол приема утре отбора на Димитровград. Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът има футболисти, които могат да накажат всяко отпускане на противника. Не случайно отбеляза три гола в Карлово. Няколко пъти казвам, че в тази група всеки отбор може да победи другия, наистина е много равностойна и няма аутсайдери поне на този етап. При нас е изключително трудно, защото играем в Българово, което е на 70 километра от Созопол. По-скоро сме гости, отколкото домакин. Трябва да сме концентрирани през цялото време на терена. Знаем какво можем. Показахме го и в последния ни мач. Именно това ни задължава да излезем и 90 минути да търсим максимума“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, старши треньор на Созопол.

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