Нападател поднови договора си със Съндърланд

Нападателят на Съндърланд Уилсън Исидор подписа нов договор, който ще го задържи в клуба до лятото на 2030 година. Новината беше официално потвърдена от английския елитен тим.

26-годишният национал на Хаити пристигна при „черните котки“ през лятото на 2024 г., първоначално под наем от руския Зенит Санкт Петербург. През февруари 2025 г. Съндърланд активира откупната му клауза на стойност 6 милиона евро, с което го привлече за постоянно.

Оттогава Исидор се превърна във важна фигура за отбора от североизточна Англия, като е записал 82 мача и е отбелязал 19 гола. През изминалия сезон във Висшата лига той допринесе с 6 попадения, помагайки на тима, воден от Режис льо Бри, да си осигури историческо класиране за Лига Европа.

Нападателят има и 7 мача за националния отбор на Хаити. Той взе участие в три срещи на Световното първенство по-рано през лятото, като дори се разписа при загубата с 2:4 от Мароко в груповата фаза.

В петък Съндърланд ще научи съперниците си в груповата фаза на Лига Европа. Това ще бъде едва второ участие за клуба в европейските турнири и първо от далечния сезон 1973/74.

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