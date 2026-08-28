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Президентът на Азербайджан "позлатява" играчите на Сабах

  • 28 авг 2026 | 02:22
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Президентът на Азербайджан "позлатява" играчите на Сабах

Футболният клуб Сабах получи щедра финансова подкрепа в размер на 5 милиона маната, равняващи се на около 2,94 милиона долара, след историческото си класиране за основната фаза на Шампионската лига. Средствата са отпуснати със заповед на президента на Азербайджан Илхам Алиев, публикувана на официалния уебсайт на държавния глава.

В документа се уточнява, че финансирането е осигурено от резервния фонд на президента, заложен в държавния бюджет на страната за 2026 година. „Във връзка с класирането на тима за основната фаза на Шампионската лига, отпускаме 5 милиона маната на ФК Сабах“, гласи заповедта.

Сабах си осигури място в най-престижния европейски клубен турнир за първи път в своята история, след като преодоля израелския Апоел Беер Шева в плейофния кръг.

С този успех клубът стана едва вторият представител на Азербайджан, достигал до груповата фаза на Шампионската лига. Преди него това постигна единствено Карабах, който участва в турнира през сезон 2017/2018 и отново през 2025/2026.

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Снимки: Gettyimages

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