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Иванов: Не става само с вяра

  • 27 авг 2026 | 23:52
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Бранителят на ЦСКА Теодор Иванов бе разочарован след загубата с 0:2 от ОФИ Крит в реванша между двата тима от плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа

"Честно казано, може би не дадохме максимума от себе си. Това, което усетих от отбора – опитахме се, но не ни стигнаха головете най-вече. За мен този отбор има доста добър колектив. Надявам се сега в първенството и в Лигата на конференциите да покажем друго лице. Не може само да вярваш, трябва и да се покаже. Вярвахме, опитахме, но не всеки път се получава", започна Иванов.

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"Не мисля, че ОФИ е толкова по-класен отбор. Особено в първия мач ние изпуснахме доста ситуации, докато те имаха четири удара и вкараха три гола. За днес просто, както казах, ние изобщо нямахме такива опити, като в първия мач, за да реализираме гол. Нямам обяснение, честно казано. За мен отборът се раздаде по същия начин, както с Карабах. Явно просто късметът е бил с другия отбор", допълни Теодор.

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