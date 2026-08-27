Саръбоюков остана извън медалите на Диамантената лига в Цюрих

Българският атлет Божидар Саръбоюков остана на пето място в сектора за скок на дължина на турнира от Диамантената лига в Цюрих. Той записа колебливо състезание със само един успешен опит. Българинът постигна резултат от 8.16 метра, което се оказа достатъчно само за място в за челната петица в изключително силната надпревара на стадион „Летцигрунд“.

Българинът, който наскоро спечели бронз от Европейското първенство в Бирмингам, вече си осигури място за заключителното състезание за сезона в престижната верига, което ще се проведе на 4 септември в Брюксел (Белгия).

Победител стана олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу с 8.45 метра, следван от ямайците Таджей Гейл (8.43 метра) и Уейн Пинок (8.33 метра).

Във втория кръг на състезанието Божидар Саръбоюков направи единствения си успешен скок за вечерта, приземявайки се на 8.16 метра – марка, която му осигури петата позиция в крайното класиране, въпреки последвалите неуспешни опити в сектора.

Милтиадис Тентоглу записа своя върхов резултат за вечерта от 8.45 метра с четвъртия си опит, като преди това гъркът вече бе демонстрирал сериозна форма с по-ранен опит от 8.25 метра. В петия кръг пък ямаецът Таджей Гейл постигна 8.43 метра – резултат, който го остави на едва 2 сантиметра зад победителя Тентоглу. Сънародникът му Уейн Пинок пък си осигури бронза с 8.33, постигнати в четвъртия опит.

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