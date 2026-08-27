Брахими раздаде много автографи на Армейския следобед

Слушай на живо: ЦСКА - ОФИ Крит

Крилото на ЦСКА Мохамед Брахими раздаде много автографи по време на Армейския следобед, който се проведе при сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски" преди двубоя на "червените" срещу ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа.

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Множество фенове получиха картичка с автограф от офанзивния футболист и се снимаха с него, а армейците бяха осигурили игри и забавления за присъстващите.

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Снимки: Startphoto