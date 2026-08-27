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  3. Ще има документален сериал за Ландо Норис

Ще има документален сериал за Ландо Норис

  • 27 авг 2026 | 19:49
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Стрийминг платформата Prime Video планира да излъчи през 2027 години документален мини сериал за световния шампион във Формула 1 Ландо Норис. Работното заглавие на проекта е „Ландо“ и той ще е посветен на живота на пилота на Макларън на пистата и извън нея.

Продуцент на сериала от три епизода е компанията Box to Box Films, която нашумя с хитовия сериал Drive to Survive, посветен на Формула 1.

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Планът включва зрителите да видят ежедневието на Ландо до 27-я му рожден ден, който е на 13 ноември тази година. Така ще видим защитата на световната му титла и какво се случва в част от личния му живот.

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„Снимките вървят отдавна – потвърди Норис на „Зандвоорт“. – И без това споделям с много хора голяма част от живота ми, но сериалът ще покаже много повече от това, с което се занимавам извън пистата и състезанията.

„Аз участвам активно в проекта и се надявам, че на зрителите ще им е интересно да видят това, което се случва извън телевизионното покритие на Формула 1.“

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Снимки: Gettyimages

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