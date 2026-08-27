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ЦСКА ще търси разгром срещу гръцкия ОФИ - на живо преди реванша в Лига Европа
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Сърбия би Украйна и класира България

  • 27 авг 2026 | 18:36
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Сърбия би Украйна и класира България

Настоящият вицешампион Сърбия приключи непобеден в груповата фаза на ЕвроВолей 2026 за жени, след като постигна 5-а поредна победа. Момичетата на Зоран Терзич биха категорично Украйна с 3:0 (25:21, 25:22, 25:21) в последния си мач от Група В на турнира, игран тази вечер пред над 2600 зрители в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия).

Сръбската "репрезентация" стана победител в крайното класиране в групата с 5 победи от 5 мача и 15 точки и продължава напред към 1/8-финалите на първенство. По този начин Сърбия помогна и на България да се класира за следващата фаза на шампионата на Стария континент, след като Украйна остана на 5-о място в подреждането със само 1 победа, 4 загуби и 4 точки, с което отпада от ЕвроВолей 2026.

България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026
България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

Така последната среща в групата по-късно тази вечер между българските "лъвици" и домакините от Чехия се явява единствено битка за по-добра позиция в крайното класиране. Ако България успее да спечели с 3:0 или 3:1 гейма, ще завърши на 3-о място, а противен случай, ще остане на 4-а позиция.

Над всички за Сърбия бе Александра Ужелац със страхотните 22 точки (3 блока, 2 аса, 36% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +18) за победата. Бранка Тица добави още 12 точки за успеха.

За тима на Украйна Олександра Миленко реализира 18 точки (1 блок, 3 аса, 45% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане - +11), а Анна Артишук завърши с 13 точки.

Снимки: CEV.EU

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