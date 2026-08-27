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  3. Ковач похвали отбора на Борусия (Д) и отговори на недоволството на Фабио Силва

Ковач похвали отбора на Борусия (Д) и отговори на недоволството на Фабио Силва

  • 27 авг 2026 | 18:35
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Ковач похвали отбора на Борусия (Д) и отговори на недоволството на Фабио Силва

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач отправи ясно послание към нападателя Фабио Силва, след като португалският футболист изрази недоволството си от ролята си на резерва. Хърватският наставник обаче заяви, че е малко вероятно ролята на португалеца да се промени този сезон.

„Той е наясно с ролята си в отбора. Серу Гираси е нашият водещ нападател. Той е конкурентът“, коментира Ковач на днешната си пресконференция преди първия мач от Бундеслигата в събота у дома срещу Хамбургер ШФ.

Силва, който отбеляза гола за тима от Дортмунд при загубата с 1:2 от Байерн Мюнхен в двубоя за Суперкупата на Германия миналата събота, след мача заяви категорично, че е недоволен от ролята си на резерва. В първия си сезон в Борусия 24-годишният португалец влизаше предимно от пейката, отбелязвайки 4 гола в 40 мача.

„Имахме много добър отбор миналия сезон, а и тази година разполагаме с такъв, с много талант. Вярвам, че тимът има качествата да постигне целите си. В момента все още намираме своя ритъм и не знаем точно къде се намираме“, заяви 54-годишният Ковач за тима си, като обобщи финалната фаза на подготовката – с мачове срещу Арсенал, Рома и Байерн – като „като цяло добра“.

В събота двама дълготрайно контузени – Нико Шлотербек (глезен) и Емре Джан (коляно) – все още няма да бъдат на разположение. Рами Бенсебаини беше извън строя за няколко дни, след като получи контузия на ребрата в мача за Суперкупата, и наскоро тренираше само индивидуално. Въпреки това Нико Ковач не пожела да отпише напълно участието на защитника и си остави вратичка: „Ще видим утре как ще се развият нещата за уикенда. Ако Рами не е на разположение, ще намерим добро решение“, каза треньорът на Дортмунд в четвъртък.

За мача с Хамбургер той каза: „Със сигурност ще се изправим срещу отбор, който играе компактно и преминава добре от защита в атака. Те също така имат качество в предни позиции. Искаме да окажем натиск веднага у дома и да спечелим мача. Искаме да започнем добре сезона, а за това ни трябват три точки. Трите точки са задължителни!“.

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