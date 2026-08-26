Луис Енрике дава почивка на Дембеле

Пари Сен Жермен няма да разчита на носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле в предстоящия мач срещу Лил от втория кръг на френската Лига 1, предава авторитетният испански вестник "Marca". Както потвърдиха от парижкия клуб, французинът ще получи няколко дни почивка и ще се завърне към тренировките с групата следващия понеделник.
Откакто се завърна от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, двукратният европейски клубен шампионне успя да натрупа много игрови минути. Той не взе участие в предсезонната подготовка. Когато се разиграваха първите два трофея за кампанията, Дембеле игра само през първото полувреме за Суперкупата на Европа и в последния половин час за Суперкупата на Франция.
Феран Торес изригна с два гола в дебюта си и спаси ПСЖ от загуба
В първия шампионатен мач при изоставане от 0:2 срещу Рен, той беше заменен на почивката от Феран Торес, който вкара двата гола за крайното 2:2. Това ограничено участие, въпреки нуждата от голове, обяснява решението на испанския треньор и ръководството да дадат почивка на един от най-добрите си играчи, ако не и най-добрият, за да може той да възвърне оптималната си форма.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google