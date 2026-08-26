Луис Енрике дава почивка на Дембеле

Пари Сен Жермен няма да разчита на носителя на „Златната топка“ Усман Дембеле в предстоящия мач срещу Лил от втория кръг на френската Лига 1, предава авторитетният испански вестник "Marca". Както потвърдиха от парижкия клуб, французинът ще получи няколко дни почивка и ще се завърне към тренировките с групата следващия понеделник.

🚨Ousmane Dembélé ne jouera pas contre Lille ce vendredi. Décision prise en accord avec Luis Enrique et la direction sportive. L’international français va se reposer et reprendra l’entraînement lundi prochain. pic.twitter.com/l4md67bARw — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 25, 2026

Откакто се завърна от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, двукратният европейски клубен шампионне успя да натрупа много игрови минути. Той не взе участие в предсезонната подготовка. Когато се разиграваха първите два трофея за кампанията, Дембеле игра само през първото полувреме за Суперкупата на Европа и в последния половин час за Суперкупата на Франция.

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В първия шампионатен мач при изоставане от 0:2 срещу Рен, той беше заменен на почивката от Феран Торес, който вкара двата гола за крайното 2:2. Това ограничено участие, въпреки нуждата от голове, обяснява решението на испанския треньор и ръководството да дадат почивка на един от най-добрите си играчи, ако не и най-добрият, за да може той да възвърне оптималната си форма.

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