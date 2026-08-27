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Клей Томпсън за Янис: Той е един от най-великите на всички времена

  • 27 авг 2026 | 15:37
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Клей Томпсън за Янис: Той е един от най-великите на всички времена

Клей Томпсън беше официално представен от новия си отбор Маями Хийт, с който изглежда има големи цели. 36-годишният гард се изказа изключително ласкаво за друго ново попълнение на "Горещите" - гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо.

„Като гледам състава, изглежда, че ще се впиша много добре, ако мога да намирам пространства на паркета и да атакувам от периметъра. Зад гърба си ще имам много добри защитници, които да ми помагат. Особено на този етап от кариерата ми, ще имам специфична роля, моят глас ще пасне на този отбор и ще се опитам да водя с личен пример“, добави ветеранът и легенда на Голдън Стейт Уориърс, който за последно игра в Далас Маверикс.

Относно съотборника си Янис Адетокунбо, бивш вече играч на Милуоки Бъкс, Томпсън коментира:

Клей Томпсън: За мен е чест да съм в Маями Хийт, искам да покажа, че все още мога да печеля
Клей Томпсън: За мен е чест да съм в Маями Хийт, искам да покажа, че все още мога да печеля

„Янис е един от най-великите играчи на всички времена. Той е двукратен MVP, специален талант и изпитвам огромно уважение към постигнатото от него и начина, по който продължава да се подобрява всеки сезон. Можем да си помагаме както един на друг, така и на целия отбор.“

„Аз ще му отварям пространства, за да атакува коша, а от своя страна ще имам много свободни стрелби, тъй като и Янис и Бам (Адебайо) оказват натиск върху защитниците, когато тръгнат към коша“, обясни още гардът.

„Ще бъде забавно да видим как ще си паснем, ще бъде страхотно. Много сме гъвкави, можем да защитаваме позиции от 1 до 5 и да тичаме в бърза атака. Възможностите ни са безгранични. Развълнуван съм и идвайки тук, чувствам, че отново мога да бъда себе си“, завърши Клей Томпсън.

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Снимки: Gettyimages

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