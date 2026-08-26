Клей Томпсън: За мен е чест да съм в Маями Хийт, искам да покажа, че все още мога да печеля

Четирикратният шампион в НБА Клей Томпсън заяви, че се чувства като у дома си в новия си отбор Маями Хийт. 36-годишният ветеран, който е на четвърто място по отбелязани тройки в историята на лигата, бе привлечен от “Горещите” Далас Маверикс след два сезона в тексаския отбор. Преди това той спечели титлата в НБА със състава на Голдън Стейт Уориърс четири пъти - през 2015, 2017, 2018 и 2022 година.

"Знам, че атмосферата тук е изискваща. Това ме привлече да дойда. Вкусвал съм победата преди и нищо не се доближава до нея. Възможността да печеля отново на най-високото ниво беше много привлекателна за мен... Това е нещо като сезон, в който искам да се докажа отново и да покажа, че все ще мога да печеля. Нямам търпение да се захвана за работа. Невероятно е, че съм тук - това е такава чест", заяви Клей Томпсън на представянето си като играч на “Горещите”.

Американецът е петкратен участник в "Мача на звездите" и държи рекорда за най-много тройки, отбелязани в един мач с 14. Томпсън е на 74 успешни далечни стрелби от това да изпревари легендата Рей Алън и да излезе на трето място във вечната ранглиста по този показател.

"Ще има много очи, вперени в нашия отбор през този сезон. Това искахме. Нямаме търпение за това. Винаги сме го уважавали много. Той е много голям шампион. Знае как да печели и как да помага на другите. Той има страхотен интелект за играта и в защита помага много", заяви старши треньорът на Маями Ерик Сполстра.

Отборът на Хийт подсили по-рано това лято състава си и с гръцката суперзвезда Янис Адетокунбо от Милуоки Бъкс, давайки ясен знак, че през новия сезон ще се бори за нещо повече от предходните три кампании, в които не стигна по-далеч от първия кръг на плейофите.

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