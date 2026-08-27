Фонсека след резила: Може би причината е, че аз съм смотан треньор

Треньорът на Олимпик Лион Пауло Фонсека остана подразнен от някои от въпросите на репортерите на пресконференцията след отпадането на френския тим от Фенербахче след домакинска загуба с 1:2 в плейофите на Шампионската лига. След мача португалският треньор на французите, видимо не хареса някои питания за начина, по който е водил мача и за времето, когато е направил смените.
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"Винаги е същият въпрос, но аз вече съм свикнал. Какво мога да кажа? След края на мача е много лесно да се говори за смените, винаги е едно и също. Може би причината е, че аз съм смотан треньор, това е обяснението", отговори иронично Фонсека на повтарящите се въпроси за неговия начин на водене на мача. Португалецът е упрекван, че направи първите си смени едва в 61-вата минута, въпреки че тимът му изоставаше на почивката с 0:2 и имаше много трудно първо полувреме. Олимпик Лион е потенциален съперник на Левски в Лига Европа, като двата тима отпаднаха на прага на групите на Шампионската лига.