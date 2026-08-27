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Днес Никола Цолов прави важна крачка по пътя към Формула 1

  • 27 авг 2026 | 07:00
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Днес Никола Цолов ще направи важна крачка по пътя си към Формула 1, тъй като Българския лъв ще проведе своя първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.

Тестът ще бъде на пистата „Имола“, а Цолов ще бъде зад волана на автомобила на Рейсинг Булс от сезон 2025. Неговата основна цел ще бъде да навърти 300 километра, което се равнява на 62 обиколки на италианското трасе, за да може да получи суперлиценз, с който да има правото да участва в петъчни свободни тренировки във Формула 1.

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Въпреки че Българския лъв ще кара миналогодишния болид на Рейсинг Булс, който е коренно различен спрямо настоящия, той ще има възможността да придобие ценен опит с кола от Формула 1. През последните години тези тестове със стари коли станаха изключително важни при развитието на млади състезатели, какъвто е и Никола. През подобни програми преди да влязат във Формула 1 преминаха пилоти като Оливър Беарман с Ферари, Оскар Пиастри с Алпин, Габриел Бортолето с Макларън и други, което показва колко много отборите разчитат на тези си програми, за да развиват своите бъдещи попълнения.

Прогнозите на синоптиците вещаят отлични условия в Имола днес със слънчево време и температури между 21 и 33 градуса по Целзий. Това ще предостави на Цолов перфектната възможност да направи нужните километри, за да можем по-късно през годината да го гледаме и в свободни тренировки във Формула 1.

Снимки: Red Bull Content Pool

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