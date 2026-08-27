Нотингам представи новия нападател

Нотингам Форест финализира привличането на нападателя Лиъм Делап от Челси за рекордните за клуба 45 милиона британски лири. 23-годишният футболист подписа договор за пет сезона на стадион "Сити Граунд", като Форест става третият му клуб в рамките на само три кампании. Бившият играч на Ипсуич не влизаше в плановете на новия мениджър на "сините" Чаби Алонсо.

Челси продава Делап на печалба

"Наистина нямам търпение да започна, това е огромен клуб с голяма история. Говорих с мениджъра и харесвам неговия начин на работа. Той може наистина да ми помогне да се развия и да направя следващата стъпка и се надявам да мога да вкарвам голове тук. Нямам търпение да чуя шума на "Сити Граунд" и да имам феновете на моя страна, защото знам колко шумни и важни са те. Като отбор можем да изградим нещо наистина силно и основната ни цел е да се борим и да бъдем топ клуб във Висшата лига", заяви Делап пред официалния сайт на Нотингам.

Liam and James McAtee go way back. 🥹 pic.twitter.com/4YjIuZYpX5 — Nottingham Forest (@NFFC) August 27, 2026

Бившият младежки национал на Англия беше принуден да тренира отделно на "Стамфорд Бридж" и фланелката му с номер девет беше дадена на Жоао Педро. Делап има само два гола във всички турнири през миналия сезон. Челси купи нападателя за 30 милиона лири от Ипсуич.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages